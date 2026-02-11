Logo
Трагедија на Дрини: Младићи нађени мртви

11.02.2026

12:26

Трагедија на Дрини: Младићи нађени мртви
Фото: Принтскрин/Јутјуб

Младићи М.Г. (34) и (Д.П.) 32 из Бање Ковиљаче пронађени су данас мртви у викендици крај Дрине, код Бање Ковиљаче.

Младићи су радили на викендици и одлучили да у њој преноће како им не би био покраден алат за рад.

Пошто није било струје, укључили су агрегат.

Уморни су заспали и угушили су се током спавања од угљен моноксида, преносе Новости.

Љекари су само могли да констатују смрт.

Drina

Младићи пронађени мртви

