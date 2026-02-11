Трагедија на Дрини: Младићи нађени мртви

11.02.2026
12:26
Коментари:0
Младићи М.Г. (34) и (Д.П.) 32 из Бање Ковиљаче пронађени су данас мртви у викендици крај Дрине, код Бање Ковиљаче.
Младићи су радили на викендици и одлучили да у њој преноће како им не би био покраден алат за рад.
Пошто није било струје, укључили су агрегат.
Уморни су заспали и угушили су се током спавања од угљен моноксида, преносе Новости.
Љекари су само могли да констатују смрт.
