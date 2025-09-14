Нови сет мјера подршке пољопривредницима у Српској

Извор:
План рада Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске за наредних 100 дана ће бити увод у реализацију годишњег плана рада.
С обзиром на то да је близу крај текуће године, ово је право вријеме да се већ утврде планови које ће ово министарство реализовати у цјелокупном мандату нове Владе, почев од законодавног оквира до системских активности и програмских мјера по ресорима пољопривреде, шумарства и водопривреде, рекла је у интервјуу за Глас Српске нова министарка пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске Анђелка Кузмић.
Што се тиче законодавног оквира, како истиче, планиран је почетак процеса припреме врло важних законских рјешења у области заштите здравља животиња, винарства, заштите здравља биља, минералних ђубрива, те подзаконских аката из области сточарства, прехрамбене индустрије, расадничке и сјеменске производње, органске производње, управљања земљишним ресурсима, те расподјели подстицајних средстава за развој пољопривреде и села.
"С обзиром на то да мој мандат започиње у септембру, када је у питању сектор пољопривреде, План рада у наредних 100 дана ће се односити на сумирање резултата овогодишње пољопривредне сезоне, као и припреме услова за заснивање новог производног циклуса, односно јесење сјетве. У том смислу изаћи ћемо са сетом мјера подршке новом производном циклусу", поручила је Кузмићева.
Сагледаваћемо, истиче она, реализацију средстава за развој пољопривреде и села у овој години, а нарочито средстава за подршку капиталним инвестицијама, али и све изазове с којима смо се суочили у реализацији стратешких опредјељења овог министарства из области пољопривреде у смислу унапређења конкурентности, тржишности, нивоа додате вриједности, примјене иновативних технологија и дигитализације у сектору.
"Свакако да ће тај процес подразумијевати и састанке са нашим партнерима, републичким произвођачким организацијама, како бисмо сагледали изазове с којима су се они као примарни произвођачи суочили током реализације овогодишње сезоне. Све су ово неопходне предрадње за креирање правног и финансијског оквира за нову, 2026. годину", наводи она.
Истиче да ће у том смислу План бити задржавање истог нивоа аграрног буџета у наредној буџетској години, као само једног од извора финансирања пољопривредне производње.
"Други извор финансирања реализоваће се кроз међународне пројекте које реализујемо у сарадњи са нашим међународним партнерима као што су Свјетска банка, ИФАД и друге УН организације, али и другим билатералним споразумима о инвестирању у сектору пољопривреде које намјеравамо градити како са земљама тзв. трећег тржишта тако и са традиционалним партнерима Републике Српске на међународном плану. И као трећи извор финансирања увијек рачунамо на средства ИРБ-а намјенски усмјерена на финансирање како макро тако и микро инвестиционих пројеката у пољопривреди. У контексту ослањања на различите изворе финансирања најавићемо врло брзо и различите иницијативе за подршку младима на селу, подршку женама на селу, подршку процесима дигитализације у пољопривреди, подршку изградњи капацитета за откуп и прераду пољопривредних производа и друге пројекте који ће дати нови импулс развоја у сектору пољопривреде и руралних подручја", истакла је она за Глас Српске.
Наводи да је оно што је најзначајније у области водопривреде план реализација хитних мјера на подручју града Приједора, гдје Влада и министарство путем ЈУ "Воде Српске" улажу око 5,5 милиона марака у хитне мјере за заштиту града од поплава.
"Радови се интензивно спроводе на терену и очекујемо да се заврше у предвиђеним роковима. Поред активности одбране од поплава, ресор водопривреде активно ради и на новом закону о водним услугама за који очекујемо да ће у наредних 100 дана изаћи пред Владу, а након тога и Народну скупштину у нацрту. Од овог закона очекујемо да доведе до значајног унапређења водних услуга, рада водоводних предузећа и локалних заједница као носилаца обавезе обезбјеђења водних услуга. У наредном периоду почињу активности у сарадњи са УНДП-ом и другим међународним институцијама са којима радимо на унапређењу хидрометријске и хидролошке мреже кроз унапређење рада Републичког хидрометеоролошког завода Републике Српске и израду система раног упозорења на поплаве на сливу ријеке Требишњице и унапређење система раног упозорења у сливовима осталих ријека у Републици Српској", наводи Кузмићева.
Када је у питању ресор шумарства, ловства и прераде дрвета, наглашава Кизмићева, у наредном периоду планирамо доношење стратегије развоја шумарства за период 2025 - 2034. године, којом ће се дефинисати секторски правци дјеловања у наредних 10 година.
"Такође, наставићемо и приоритетно процес унапређења стања у "Шумама Републике Српске" у смислу финансијске консолидације, достизања планираног физичког обима производње, повећања пословне дисциплине и контроле уз примјену новог интегралног информационог система. Наставићемо спровођење активности надзора над расподјелом и уговарањем шумских дрвних сортимената као и јачање и унапређење односа сектора шумарства и прераде дрвета. У области шумарства такође настављамо реализацију значајних програма и пројеката у области заштите шума, газдовања кршом, унапређења стања ловних ресурса, земљишне политике у шумарству. Наравно, све друге активности настављају својим правцем и сматрамо да ћемо оправдати очекивања предсједника Владе када је у питању рад Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде", додаје она.
Када је у питању област ветеринарства, поучени дешавањима у претходним годинама, те суочени са осјетљивом ситуацијом у региону када је у питању појава заразних болести животиња, и у наредном периоду нагласак ће бити на спровођењу свих превентивних акција и надзора с циљем праћења, раног откривања болести и заштите здравља људи и животиња, континуираном развоју програма, процедура и поступака за утврђивање испуњености општих и посебних услова хигијене хране животињског поријекла и друге активности.
