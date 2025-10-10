Logo

Рендгенски снимак затвореника шокирао полицајце, хитно оперсан!

Телеграф

10.10.2025

13:56

Рендгенски снимак затвореника шокирао полицајце, хитно оперсан!
Фото: pexels/Anna Shvets

Када су полицајци привели 51-годишњег мушкарца, због ситног прекршаја, нису ни слутили да ће се рутинска процедура претворити у праву бизарност.

Валтер Фрајмир (51) није носио оружје, нити сумњиве предмете, али је ипак крио нешто неочекивано - и то на мјесту гдје се најмање надате.

Брзо лоциран и приведен

Фрајмир је ухапшен због неовлашћеног уласка на железничку пругу, само неколико тренутака пошто је пријављено да је виђен наг у тоалету у оближњем градском парку.

Иако је приликом хапшења био одевен, полиција Флориде га је брзо лоцирала и привела, преноси LadBible.

Међутим, током рутинског скенирања у затвору, откривено је нешто шокантно. Полицајци су на снимку јасно видјели термос - дубоко у Фрајмировом ректуму!

“Унио је термос у затвор. Питали смо га: ‘Шта уради, човјече’. Он је мртав хладан одговорио: ‘Убацио сам то у своје тијело’. Само да напоменем, није га прогутао прије 24 сата“, рекао је шериф округа Полк, Грејди Џаџ.

"Права мала операција"

Иначе, код Фрајмира је приликом хапшења пронађена дрога метамфетамин, што је додатно закомпликовало његов боравак иза решетака.

Након бизарног открића морали су да интервенишу љекари, који су успјешно уклонили “страно тијело”.

“Била је то права мала операција. Али, сада је без термоса - и није угрожен”, додао је шериф.

Зашто је Фрајмир покушао да прокријумчари термос на овај начин, остаје нејасно. Он је у прошлости хапшен чак 25 пута, а боравио је у затвору пет пута. Покушај шверца термоса у ректуму вјероватно ће остати уписан као један од његових најбизарнијих ”подухвата“.

