Ова 3 хороскопска знака ће имати судбински сусрет до 6. новембра

Извор:
Информер
10.10.2025
07:01
Коментари:0
Венера, планета која симболизује љубав, новац и поклоне, излази из Дjевице 13. октобра и улази у Вагу, гдjе има моћно дејство, које ће највише осjетити Ваге, Водолије и Близанци.
Венера у Ваги доноси посебну дозу шарма, елеганције и потребе за складом у животу. Људи са овим положајем често имају изражен осjећај за естетику, воле лепе ствари, пријатна окружења и друштво у којем се осећају прихваћено.
Венера у Ваги може да донесе нову романсу за Ваге, Водолије и Близанце.
Људи који нису испуњени када су сами
Њихов животни мото је равнотежа, па избјегавају конфликте колико год је то могуће и теже проналажењу компромиса. Овај положај Венере наглашава и жељу за партнерским односима, јер се особа ријетко осјећа испуњено када је сама.
У љубави тражи равноправност, топлину и узајамно поштовање, а уједно уме и да буде заводљива, њежна и привлачна другима.
Свијет
Земљотрес јачине 7,6 степени, издато упозорење на цунами
Мода и љепота
Венера у Ваги дарује осјећај за моду и љепоту, али и способност да својим присуством унесе хармонију у туђе животе. Ипак, понекад може донијети колебљивост, јер особа жели да свима удовољи и не умије лако да каже не.
Овај положај Венере показује велику потребу за љубављу, друштвеним животом и стварањем љепоте, па особе са оваквим утицајем често зраче посебном лакоћом и допадљивошћу која их издваја у друштву.
(информер)
Занимљивости
11 ч0
Занимљивости
15 ч0
Занимљивости
17 ч0
Занимљивости
18 ч0
Најновије
Најчитаније
10
08
10
01
09
54
09
54
09
53
Тренутно на програму