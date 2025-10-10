Logo

Ова 3 хороскопска знака ће имати судбински сусрет до 6. новембра

Информер

10.10.2025

Ова 3 хороскопска знака ће имати судбински сусрет до 6. новембра
Фото: Unsplash

Венера, планета која симболизује љубав, новац и поклоне, излази из Дjевице 13. октобра и улази у Вагу, гдjе има моћно дејство, које ће највише осjетити Ваге, Водолије и Близанци.

Венера у Ваги доноси посебну дозу шарма, елеганције и потребе за складом у животу. Људи са овим положајем често имају изражен осjећај за естетику, воле лепе ствари, пријатна окружења и друштво у којем се осећају прихваћено.

Венера у Ваги може да донесе нову романсу за Ваге, Водолије и Близанце.

Људи који нису испуњени када су сами

Њихов животни мото је равнотежа, па избјегавају конфликте колико год је то могуће и теже проналажењу компромиса. Овај положај Венере наглашава и жељу за партнерским односима, јер се особа ријетко осјећа испуњено када је сама.

У љубави тражи равноправност, топлину и узајамно поштовање, а уједно уме и да буде заводљива, њежна и привлачна другима.

zemljotres

Свијет

Земљотрес јачине 7,6 степени, издато упозорење на цунами

Мода и љепота

Венера у Ваги дарује осјећај за моду и љепоту, али и способност да својим присуством унесе хармонију у туђе животе. Ипак, понекад може донијети колебљивост, јер особа жели да свима удовољи и не умије лако да каже не.

Овај положај Венере показује велику потребу за љубављу, друштвеним животом и стварањем љепоте, па особе са оваквим утицајем често зраче посебном лакоћом и допадљивошћу која их издваја у друштву.

(информер)

Хороскоп

