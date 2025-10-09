Невиђена брука Црне Горе против Фарских Острва

Извор:
Телеграф
09.10.2025
23:00
Коментари:0
Фудбалска репрезентација Црне Горе доживјела је епску бруку, највећу у својој историји. Фарска Острва су их прегазила са 4:0 и тиме их и званично избацила из сваке комбинације за потенцијални пласман на Свјетско првенство.
На овом мечу је на клупи, као селектор, дебитовао Мирко Вучинић, који је замијенио Роберта Просинечког. Легендарни нападач, који је одлучио да уђе у тренерске воде, пожељеће да што прије заборави овај меч, јер ће остати упамћен као човјек који је водио Црну Гору у најцрњој ноћи њеног фудбала.
Друштво
Електропривреда упозорила потрошаче: Један детаљ је битан
Годинама су Фарска Острва служила за поправљање гол-разлике многим репрезентацијама. Многи су их у шали називали „рибарима“, а сада су показали Црној Гори да су за њих фудбалска велесила.
Нема сумње да ће овај пораз сигурно покренути дебату о стању црногорског фудбала, који је и на клупском нивоу на самом дну европске ранг-листе.
Иако Црна Гора по именима има неколико озбиљних играча, као што су Никола Крстовић из Аталанте, Василије Аџић из Јувентуса и прекаљени штопер Стефан Савић, ништа од тога није помогло против Фарана који су их „упецали у рибарску мрежу“.
Свијет
Балканци побјегли из строго чуваног затвора у Аустрији
Соренсен је у 16. минуту донио предност домаћину, а Фредериксберг је у 36. минуту повисио резултат. Исти играчи су постигли по два гола и у другом полувремену, чиме су комплетирали бруку Црне Горе.
Ово је, иначе, једна од најубједљивијих побједа у историји Фарских Острва. Претходно су против Лихтенштајна славили са 4:1 и 4:0, што најбоље говори о игри Црне Горе на овом мечу, преноси "Телеграф".
Наука и технологија
46 мин0
Градови и општине
58 мин1
Занимљивости
1 ч0
Наука и технологија
1 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму