Електропривреда упозорила потрошаче: Један детаљ је битан

Стеван Лулић

09.10.2025

22:54

Struja Elekticna energija Trafo stanica
Фото: АТВ

ЈП Електропривреда БиХ упозорила је потрошаче на један детаљ који им често промакне, а који може да им направи непотребне проблеме.

Они су грађане обавијестили да континуирано ажурирају трансакцијске рачуне те да ће те активности бити настављене и у будућности.

затвор zatvor1

Свијет

Балканци побјегли из строго чуваног затвора у Аустрији

Стога, Електропривреда наглашава да је неопходно да купци  приликом плаћања рачуна путем мобилног банкарства или на шалтерима банака, користе намјенске трансакцијске рачуне који су наведени на дну рачуна за електричну енергију (уплатни налог).

"Корисницима, који врше плаћање рачуна путем мобилног банкарства, посебно се скреће пажња да изврше провјеру исправности трансакцијског рачуна за плаћање рачуна за електричну енергију на предлошцима налога за плаћање, као и провјеру успјешности провођења трансакције", кажу у Електропривреди БиХ.

Не односи се на све

Информације о активним трансакцијским рачунима,  напомиње се, осим на рачунима за електричну енергију, могу се пронаћи на званичном веб порталу ЈП Електропривреда БиХ д.д. - Сарајево и веб порталу снабдјевача.

facebook фејсбук пеџелс

Наука и технологија

Циљ је један и одговара компанији: Facebook уводи промјене

"Ова информација се не односи на крајње купце електричне енергије који имају уговорену једну од електронских услуга плаћања рачуна за електричну енергију, која је у понуди у ЈП Електропривреда БиХ  (Click Pay, Е-режије, Плаћање рачуна, Режије на клик, Плати рачун-е, Е-уплатница, еРачун, е-Рачуни и м-Уплатница)", закључили су у Електропривреди БиХ.

