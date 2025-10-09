Електропривреда упозорила потрошаче: Један детаљ је битан

Аутор:Стеван Лулић
09.10.2025
22:54
Коментари:0
ЈП Електропривреда БиХ упозорила је потрошаче на један детаљ који им често промакне, а који може да им направи непотребне проблеме.
Они су грађане обавијестили да континуирано ажурирају трансакцијске рачуне те да ће те активности бити настављене и у будућности.
Свијет
Балканци побјегли из строго чуваног затвора у Аустрији
Стога, Електропривреда наглашава да је неопходно да купци приликом плаћања рачуна путем мобилног банкарства или на шалтерима банака, користе намјенске трансакцијске рачуне који су наведени на дну рачуна за електричну енергију (уплатни налог).
"Корисницима, који врше плаћање рачуна путем мобилног банкарства, посебно се скреће пажња да изврше провјеру исправности трансакцијског рачуна за плаћање рачуна за електричну енергију на предлошцима налога за плаћање, као и провјеру успјешности провођења трансакције", кажу у Електропривреди БиХ.
Информације о активним трансакцијским рачунима, напомиње се, осим на рачунима за електричну енергију, могу се пронаћи на званичном веб порталу ЈП Електропривреда БиХ д.д. - Сарајево и веб порталу снабдјевача.
Наука и технологија
Циљ је један и одговара компанији: Facebook уводи промјене
"Ова информација се не односи на крајње купце електричне енергије који имају уговорену једну од електронских услуга плаћања рачуна за електричну енергију, која је у понуди у ЈП Електропривреда БиХ (Click Pay, Е-режије, Плаћање рачуна, Режије на клик, Плати рачун-е, Е-уплатница, еРачун, е-Рачуни и м-Уплатница)", закључили су у Електропривреди БиХ.
Градови и општине
58 мин1
Занимљивости
1 ч0
Наука и технологија
1 ч0
Економија
1 ч0
Друштво
2 ч1
Друштво
2 ч0
Друштво
3 ч0
Друштво
5 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму