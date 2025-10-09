Logo

На овим пумпама можете плаћати само готовином и посебним картицама

09.10.2025

19:34

Фотографија приказује сипање горива у аутомобил, на бензинској пумпи
Фото: АТВ

Плаћање на свим бензинским пумпама Нафтне индустрије Србије у БиХ тренутно је могуће само готовином и путем Газпром корпоративних картица, те картицама лојалности компанија које послују у оквиру НИС групе.

Како кажу у овој компанији, све њихове пумпе су у овом тренутку уредно снабдјевене свим врстама горива.

ирбрс-12092025

Бања Лука

Разлог забрињава: ИРБ хитно позвала Станивуковића и Нинковића на састанак

Из сједишта фирме Г-Петрол, одговарајући на упит "Гласа Српске" како ће америчке санкције уведене Нафтној индустрији Србије, а које си активиране након 8. октобра, евентуално негативно утицати на њихово даљње пословање у БиХ, кажу да прате ситуацију.

Додају да ће јавност у случају било каквих нових промјена бити благовремено информисана.

Јабуке

Економија

Зашто су јабуке у Српској скупље од егзотичног воћа?

"НИС група овом приликом захваљује свим потрошачима и пословним партнерима на разумијевању и подршци у изазовним околностима. Компанија предузима све расположиве мјере како би се постојећа ситуација превазишла у најкраћем могућем року, а приоритети групе као и до сада остаје очување стабилности тржишта и социјалне стабилности запослених", поручили су из ове компаније.

