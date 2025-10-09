На овим пумпама можете плаћати само готовином и посебним картицама

Извор:
АТВ
09.10.2025
19:34
Плаћање на свим бензинским пумпама Нафтне индустрије Србије у БиХ тренутно је могуће само готовином и путем Газпром корпоративних картица, те картицама лојалности компанија које послују у оквиру НИС групе.
Како кажу у овој компанији, све њихове пумпе су у овом тренутку уредно снабдјевене свим врстама горива.
Из сједишта фирме Г-Петрол, одговарајући на упит "Гласа Српске" како ће америчке санкције уведене Нафтној индустрији Србије, а које си активиране након 8. октобра, евентуално негативно утицати на њихово даљње пословање у БиХ, кажу да прате ситуацију.
Додају да ће јавност у случају било каквих нових промјена бити благовремено информисана.
"НИС група овом приликом захваљује свим потрошачима и пословним партнерима на разумијевању и подршци у изазовним околностима. Компанија предузима све расположиве мјере како би се постојећа ситуација превазишла у најкраћем могућем року, а приоритети групе као и до сада остаје очување стабилности тржишта и социјалне стабилности запослених", поручили су из ове компаније.
