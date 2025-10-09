То је злоупотреба: Стигло упозорење грађанима БиХ

Аутор:Стеван Лулић
09.10.2025
16:05
Коментари:0
Грађани БиХ ових дана су на мети преваранткиње која по сарајевским угоститељским објектима прикупља новац злоупотребом фотографија Лане Хасаничевић.
Стога је хуманитарно Удружење "Помози.ба" упутило упозорење свима да обрате пажњу коме донирају свој новац.
Из Удружења су такође објавили фотографију жене која се користи овом преваром.
Ауто-мото
Казне и неколико хиљада КМ: Важно упозорење за све возаче у БиХ
"Драге суграђанке и суграђани, обавјештавамо вас да се ова особа са фотографије лажно представља као хуманитарна радница и прикупља новац у угоститељским објектима у Сарајеву у име наше кориснице Лане Хасаничевић, за коју смо раније у неколико наврата покретали апел и прикупљали средства за њено лијечење", поручили су из "Помози.ба".
Наглашавају да тренутно за Лану није покренута никаква хуманитарна акција.
"Поменута особа злоупотребљава име и фотографију дјевојчице како би се домогла новца. Лажно се представља као волонтерка удружења 'Боља будућност'", кажу у Удружењу.
Занимљивости
Три хороскопска знака којима стиже и велики новчани преокрет
Да је ријеч о превари, потврђено је и из Удружења "Боља будућност", које је навело да се не ради о њиховој радници и да су већ више пута пријављивали сличне случајеве полицији.
"Молимо вас да не насједате на овакве преваре, а уколико примијетите ову особу, одмах обавијестите полицију", закључују у Удружењу "Помози.ба".
Сцена
2 ч0
Хроника
2 ч0
Сцена
2 ч0
Хроника
2 ч0
Друштво
3 ч0
Друштво
6 ч0
Друштво
6 ч0
Друштво
7 ч0
Најновије
Најчитаније
18
22
18
12
18
11
18
06
18
00
Тренутно на програму