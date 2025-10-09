Logo

То је злоупотреба: Стигло упозорење грађанима БиХ

Аутор:

Стеван Лулић

09.10.2025

16:05

Коментари:

0
То је злоупотреба: Стигло упозорење грађанима БиХ
Фото: Централна банка

Грађани БиХ ових дана су на мети преваранткиње која по сарајевским угоститељским објектима прикупља новац злоупотребом фотографија Лане Хасаничевић.

Стога је хуманитарно Удружење "Помози.ба" упутило упозорење свима да обрате пажњу коме донирају свој новац.

Из Удружења су такође објавили фотографију жене која се користи овом преваром.

voznja auto saobracaj put

Ауто-мото

Казне и неколико хиљада КМ: Важно упозорење за све возаче у БиХ

"Драге суграђанке и суграђани, обавјештавамо вас да се ова особа са фотографије лажно представља као хуманитарна радница и прикупља новац у угоститељским објектима у Сарајеву у име наше кориснице Лане Хасаничевић, за коју смо раније у неколико наврата покретали апел и прикупљали средства за њено лијечење", поручили су из "Помози.ба".

Наглашавају да тренутно за Лану није покренута никаква хуманитарна акција.

Потврђено и из другог Удружења

"Поменута особа злоупотребљава име и фотографију дјевојчице како би се домогла новца. Лажно се представља као волонтерка удружења 'Боља будућност'", кажу у Удружењу.

ILU-ŽENA-PARE-HOROSKOP-180925

Занимљивости

Три хороскопска знака којима стиже и велики новчани преокрет

Да је ријеч о превари, потврђено је и из Удружења "Боља будућност", које је навело да се не ради о њиховој радници и да су већ више пута пријављивали сличне случајеве полицији.

"Молимо вас да не насједате на овакве преваре, а уколико примијетите ову особу, одмах обавијестите полицију", закључују у Удружењу "Помози.ба".

Подијели:

Тагови:

превара

humanost

zloupotreba

Сарајево

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Славни рокер изгубио свијест за воланом и закуцао се у паркирани аутомобил

Сцена

Славни рокер изгубио свијест за воланом и закуцао се у паркирани аутомобил

2 ч

0
Предложено продужење притвора за припаднике организације "Пантер"

Хроника

Предложено продужење притвора за припаднике организације "Пантер"

2 ч

0
Пјевач Халид Бешлић

Сцена

Халид Бешлић је наводно био заљубљен у једну познату даму

2 ч

0
Policija Republike Srpske Policija RS

Хроника

Бањалучанин и држављанин Србије пали због лова на заштићену врсту птица

2 ч

0

Више из рубрике

У петак сунчано вријеме: Дневна температура до 24 степена

Друштво

У петак сунчано вријеме: Дневна температура до 24 степена

3 ч

0
Јесен клупа дрвеће лишће улица

Друштво

Очекује нас најхладнији октобар у посљедњих 20 година у БиХ

6 ч

0
У суботу су Михољске задушнице: Ево шта вјерници раде и како се обиљежава овај свети дан

Друштво

У суботу су Михољске задушнице: Ево шта вјерници раде и како се обиљежава овај свети дан

6 ч

0
Ухапшен мушкарац који је крао хуманитарну помоћ

Друштво

Ухапшен мушкарац који је крао хуманитарну помоћ

7 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

18

22

Тигањ је грчка, тава турска ријеч: Српску скоро да нико не зна

18

12

Неугодно изненађење за раднике Поште: 150 КМ умјесто 300

18

11

Додик: Породице погинулих већ три деценије траже правду која им је ускраћена

18

06

Умро Рон Дин: Остаће упамћен по незаборавним улогама

18

00

ФИФА жестоко казнила ФС БиХ

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner