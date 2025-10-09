Бањалучанин и држављанин Србије пали због лова на заштићену врсту птица

Извор:
Полиција из Шипова ухапсила је у сриједу, 8. октобра лице Г.Г. из Бањалуке јер се сумњичи да је заједно са М.Б, држављанином Србије у долини ријеке Пливе ловио заштићену врсту птица.
Из Полицијске управе Мркоњић Град су саопштили да се лице Г.Г. из Бањалуке сумњичи да је починило кривично дјело уништење или оштећење заштићених природних вриједности или добара.
"Наиме, 8. октобра лица Г.Г. из Бањалуке и М.Б. из Републике Србије, од стране полицијских службеника затечена су у долини ријеке Пливе, у мјестима Дуљци и Ступна, општина Шипово, како врше лов заштићене врсте птица. Од лица Г.Г. привремено су одузети мобилни телефони, кавези намијењени за чување птица, платнене мреже и друга средства за лов која ће послужити као доказ у кривичном поступку", навели су из полиције.
Додали су да је о свим околностима и прикупљеним чињеницама обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Бањалука, који је наложио да се по комплетирању предмета у редовној процедури против лица Г.Г. и М.Б. достави извјештај за почињено кривично дјело уништење или оштећење заштићених природних вриједности или добара, пишу Независне.
