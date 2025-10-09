Одржано повољно стање безбједности, смањен број саобраћајних незгода са смртним исходом

Извор:
АТВ
09.10.2025
13:26
Коментари:0
На подручју приједорске регије у току ове године одржано повољно стање безбједности, закључено је даас на Конференцији за новинаре у Приједору.
На подручју Полицијске управе Приједор током ове године одржано је повољно стање безбједности, рекао је начелник Полицијске управе Драган Милојица на данашњој конференцији за новинаре.
У протеклих девет мјесеци евидентирано је 561 кривично дјело, што је за 73 или 11,5% кривичних дјела мање у односу на упоредни период прошле године. По непознатом извршиоцу евидентирано је 171 кривично дјело. Проценат расвјетљености кривичних дјела по непознатом извршиоцу износи 73,6%, док је проценат укупне расвјетљености кривичних дјела 91,7%.
Од тежих кривичних дјела евидентирано је једно убиство и једно тешко убиство у покушају, чији су почниоци ухапшени и одређен им је притвор.
Хроника
Огласила се ПУ Приједор: Снимак је из 2021. године, медији да провјере тачности информација
Од значајнијих резултата који су остварени током ове године истичу се резултати у области спречавања производње и промета опојних дрога. Оперативним акцијама „Егзотик“, „Парадокс“, „Ботаник“, „MAN“ и „Lacoste“, укупно је одузето око 10,6 килограма кокаина, око 28 килограма марихуане и 49 стабљика индијске конопље, а ухапшено је 12 особа, од којих је за 11 особа одређена мјера притвора.
По основу централних потјерница и расписа о трагању ухапшено је 39 особа.
Начелник Милојица је рекао да је радом полицијских службеника расвијетљено разбојништво у покушају које је извршено на магистралном путу Босанска Отока-Нови Град. Једна особа је лишена слободе и уз извјештај о почињеном кривичном дјелу предато је надлежном тужилаштву, а истом је одређена мјера притвора.
У оквиру акције ''Калибар“ надлежном тужилаштву достављена су 22 извјештаја против 23 лица због почињеног кривичног дјела ''Недозовољена производња и промет оружја или експлозивних материја“.
Градови и општине
Младе снаге МУП-а оствариле сан: Започеле каријеру у Приједору
Начелник Сектора криминалистичке полиције Горан Каран је рекао да је из области привредног криминалитета евидентирано 50 кривичних дјела чијим извршењем је причињена материјална штета у износу од 16,2 милиона КМ. Надлежном тужилаштву поднесено је 27 извјештаја против 30 особа.
Из области злоупотребе опојних дрога евидентирано је 30 кривичних дјела и 109 прекршаја. У току девет мјесеци укупно је одузето око 10,6 килограма кокаина, 28 килограма марихуане, 8,6 грама хероина, 198 грама спида, 4,8 грама хашиша, 557 сјеменки индијске конопље, 50 стабљика индијске конопље и 29 комада медицинске дроге.
Начелник Сектора полиције Зоран Јеж је рекао да је стање из области јавног реда и мира задовољавајуће, те да је евидентирано 377 прекршаја јавног реда и мира и да није забиљежено ниједно нарушавање јавног реда и мира у већем обиму. Сви јавни скупови који су одржани на подручју оперативне надлежности Полицијске управе протекли су безбједно.
Хроника
ПУ Бањалука: Девет ухапшених због дроге
Из области безбједости саобраћаја евидентирано је 869 саобраћајних незгода. У седам саобраћајних незгода смртно је страдало осам лица. У односу на упоредни период дошло је до смањења броја саобраћајних незгода са смртном посљедицом. Прошле године у девет незгода, смртно је страдало девет лица. Посматрајући упоредни период није дошло до повећања броја саобраћајних незгода са смртном посљедицом, али је повећан број незгода са материјалном штетом.
Из саобраћаја је искључено 1738 возача. Због управљања возилом под дејством алкохола или опојних дрога и због одбијања возача да се подвргну тестирању на присуство опојне дроге или алкохола, лишењем слободе задржано је 1546 возача.
Од вишеструких повратника у чињењу тежих прекршаја из области безбједности саобраћаја одузето је 12 возила, саопштено је из ПУ Приједор.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму