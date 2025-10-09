Пијани Бањалучанин показивао полни орган

Извор:
Бањалучка полиција ухапсила је М.Д. из Бањалуке зато што је пијан показивао полни орган на јавном мјесту.
Према саопштењу полиције, наведено лице је на јавном мјесту показивало полни орган, а потом се оглушило о законито издато наређење полицијских службеника.
"Испитивањем на присуство алкохола код лица М.Д. утврђено је присуство од 1,66 промила алкохола у организму. О свему наведеном обавијештен је дежурни судија Основног суда у Бањалуци – Одјељење за прекршаје", саопштено је из полиције.
Он се сумњичи због прекршаја из чланова 9. (Вршење физиолошких потреба и показивање полног органа) и 24. (Ометање државних органа, привредних друштава и других правних лица у вршењу јавних функција) Закона о јавном реду и миру Републике Српске.
