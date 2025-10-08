Хорор: Полиција дошла по пријави судара, па 100 метара даље пронашла тијело

Извор:
Курир
08.10.2025
18:07
Коментари:0
Данас је дошло до саобраћајне несреће код Пожаревца око 15.30 часова, у којој су се сударила два возила. Доласком на лице мјеста, током увиђаја, на неких 100 метара од мјеста судара полиција је затекла тијело за сада непознате особе.
Према првим информацијама, у саобраћајној несрећи који се догодило на путу Батуша - Петровац на Млави нема теже повријеђених лица.
Међутим, возила су притрпјела значајну материјалну штету усљед чега је позвана полиција да обави увиђај.
Србија
Учитељицу Сузану усмртио бахати возач, школа се опрашта од ње
Доласком на лице мјеста, 100 метара даље полиција је затекла тијело на путу.
Екипе форензике су на лицу мјеста.
Утврђују се све околности, а биће наложена обдукција тијела како би се утврдио идентитет и на који начин је особа преминула, пише Курир.
Хроника
2 ч0
Хроника
4 ч0
Хроника
4 ч0
Хроника
4 ч0
Најновије
Најчитаније
18
39
18
38
18
32
18
22
18
13
Тренутно на програму