Умрла Џоан Кенеди

Џоан Б. Кенеди, бивша супруга сенатора Едварда М. Кенедија, преминула је у сриједу у 89. години.
Џоан је била модел и пијанисткиња са класичним образовањем када се удала за Теда Кенедија 1958. године.
Њихови животи ће се незамисливо промијенити када Џон Ф. Кенеди буде изабран за предсједника 1960. године и убијен три године касније.
Роберт Ф. Кенеди је био државни тужилац под ЏФК-ом, изабран је у Сенат САД 1964. године и убијен је док се кандидовао за предсједника.
Њен муж је изабран у Сенат САД и постао је један од најугледнијих законодаваца у земљи упркос почетним сумњама да капитализује на својим породичним везама. Али Тед Кенеди је такође био у центру скандала које је сам изазвао. Године 1969, аутомобил који је возио срушио се са моста на острву Чапаквидик, усмртивши његову младу сапутницу, Мери Џо Копечне.
Кенеди, који је отпливао на сигурно и чекао сатима пре него што је обавијестио полицију, касније се изјаснио кривим за напуштање места несреће. Чапаквидик га је пратио до краја живота, процјењујући његове шансе за предсједника.
Џоан Кенеди је имала троје дјеце са супругом, али је такође имала побачаје, укључујући и један убрзо након несреће у Чапаквидику.
Била је уз свог супруга током скандала, али њихово отуђење је било готово немогуће сакрити до времена његовог неуспешног покушаја да победи предсједника Џимија Картера на демократским прелиминарним изборима 1980. године.
До тада су већ били раздвојени, а касније су се развели. На једној налепници на бранику из кампање писало је "Гласајте за Џимија Картера, ослободите Џоан Кенеди".
Њена љубав према клавиру биће заштитни знак већи део њеног живота. Била је позната по томе што је отварала предизборне скупове свог мужа клавирском серенадом и, након што су се развели, наступала је са оркестрима широм свијета. Њена породица је рекла да ће своје мајсторско свирање спојити са поруком о трансформативном потенцијалу умјетности и потреби за праведним умјетничким образовањем.
У интервјуу за Асошијејтед прес из 1992. године, присјетила се како је свирала клавир за зета Бобија када се кандидовао за предсједника 1968. године.
"Повео ме је са собом и охрабривао ме. Имао је тему, 'Ова земља је твоја земља', пјесму Вудија Гатрија. Свирала бих је на клавиру и сви би долазили, осјећајући се заиста сјајно због свега", рекла је она тада, пише Телеграф.
