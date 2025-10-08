Logo

Да ли је Илон Маск из Републике Српске?

08.10.2025

17:04

Фото: Tanjug/AP/Alex Brandon

Да ли је Илон Маск из Републике Српске? Ово питање постало је тема бројних мимова, али даље постоје појединци који вјерују у ову тврдњу.

Све је започело након гостовања Јованке Јолић у једном од Балкан.инфо подкаста.

"Он је из Републике Српске, ако се не варам", казала је тада Јованка Јолић.

Одмах по њеној изјави интернет је експлодирао. Јованкина изјава постала је вирална, а друштвене мреже су преплавиле мимови, монтирани снимци и теорије које "потврђују" поријекло најпознатијег билионера данашњице. Упркос очигледној чињеници да је Илон Маск рођен у Јужној Африци, многи су, у полушали, а неки и озбиљно, почели да расправљају о "Маску из Републике Српске".

Скупштина града Бањалука

Бања Лука

Засједа Скупштина града Бањалука: На дневном реду "Деп-от" и градски базен

Јолићева је свој став засновала на "информацијама са Фејсбука", како је сама изјавила у подкасту:

"Људи на Фејсу су ми потврдили да је из Републике Српске."

Међутим, на страници "Know More" наглашавају:

"Маск није из Републике Српске, већ из Јужне Африке. Ипак, неки људи и даље вјерују да је он Србин из Републике Српске."

Ипак, како додају, као и у свакој шали, остаје барем трунка истине. Илон Маск је своју линију електричних аутомобила назвао управо по српском генијалцу Николи Тесли.

Дератизација

Бања Лука

Упућена молба грађанима Бањалуке

На тај начин, Маск већ има неку врсту српских коријена и наставља да носи име Николе Тесле. Уједно, људи у Републици Српској веома воле Илона Маска. Можда је, заиста, вријеме да Маск посјети Републику Српску. Јер, када размишљате о иновацијама, поносу и слободи, то више није само шала, већ права истина.

