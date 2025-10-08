Извор:
АТВ
08.10.2025
17:04
Да ли је Илон Маск из Републике Српске? Ово питање постало је тема бројних мимова, али даље постоје појединци који вјерују у ову тврдњу.
Све је започело након гостовања Јованке Јолић у једном од Балкан.инфо подкаста.
"Он је из Републике Српске, ако се не варам", казала је тада Јованка Јолић.
Одмах по њеној изјави интернет је експлодирао. Јованкина изјава постала је вирална, а друштвене мреже су преплавиле мимови, монтирани снимци и теорије које "потврђују" поријекло најпознатијег билионера данашњице. Упркос очигледној чињеници да је Илон Маск рођен у Јужној Африци, многи су, у полушали, а неки и озбиљно, почели да расправљају о "Маску из Републике Српске".
Јолићева је свој став засновала на "информацијама са Фејсбука", како је сама изјавила у подкасту:
"Људи на Фејсу су ми потврдили да је из Републике Српске."
Међутим, на страници "Know More" наглашавају:
"Маск није из Републике Српске, већ из Јужне Африке. Ипак, неки људи и даље вјерују да је он Србин из Републике Српске."
Ипак, како додају, као и у свакој шали, остаје барем трунка истине. Илон Маск је своју линију електричних аутомобила назвао управо по српском генијалцу Николи Тесли.
На тај начин, Маск већ има неку врсту српских коријена и наставља да носи име Николе Тесле. Уједно, људи у Републици Српској веома воле Илона Маска. Можда је, заиста, вријеме да Маск посјети Републику Српску. Јер, када размишљате о иновацијама, поносу и слободи, то више није само шала, већ права истина.
Is @elonmusk from Republika Srpska? pic.twitter.com/S6l5iXNzCn— Know More (@km_knowmore) October 8, 2025
