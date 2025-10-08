Хорор сцена: Балкон пао са зграде поред жене, за длаку избјегла смрт

Извор:
Телеграф
08.10.2025
15:20
Коментари:0
У Грчкој су сигурносне камере забиљежиле хорор сцену у Грчкој када је балкон пао насред улице и умало убио жену.
Све се десило у уторак 7. октобра послије 15 часова у грчком граду Лаврију, када је балкон пао са двоспратнице на тротоару.
У том тренутку је стајала жена и она је за длаку избјегла смрт. Жена је лакше повријеђена.
Настрадала су четири паркирана возила на којима је наступила велика материјална штета.
Наиме, прво је дио парапета пао на балкон и због тежине се одвојио, те се цијели балкон срушио на коловоз испред апотеке која се налази у приземљу зграде.
На снимку се види како балкон пада и слијеће поред жене.
Велики комад бетона и крш пао је са висине од око два метра на само неколико центиметара од ње. Жена бјежи да се спасе, а пролазници је удаљавају са опасног мјеста, преноси Телеграф.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму