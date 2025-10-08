Како је Црвено море нестало, а потом се враћало: Невјероватна прича из геолошке прошлости

08.10.2025
Подручје које данас заузима Црвено море прије отприлике 6,2 милиона година прошло је кроз драматичну промјену какву геолози називају потпуним исушивањем, а потом наглим плављењем, наводи SciTechDaily.
Истраживачи с Универзитета науке и технологије „краљ Абдула“ открили су да је ово море, које данас повезује Арапско море и Средоземље преко Баб ел-Мандеба и Суеског канала, у једном тренутку престало постојати као море у правом смислу, претворивши се у огромно слано језеро или чак у слану долину. Тај прелаз с исушене површине до поновног попуњавања морем догодио се веома брзо по геолошким мјерилима.
Ово откриће засновано је на комбинацији сеизмичког снимања дна Црвеног мора, анализа микрофосила и прецизног одређивања старости седиментних слојева путем геохемијских техника. У седиментима се налазе слојеви соли и гипса — остаци језера или базена врло високог салинитета — који су се формирали када је вода испаравала, а море било блокирано са сјевера и југа: сјеверна веза према Средоземљу била је прекинута, док је пут с југа према Индијском океану био онемогућен вулканским узвишењима код острва Ханиш или сличним баријерама. Током сушног периода, тло базена било је изложено ерозији и вјетровима, док су се со и гипс таложили у великим количинама.
Након периода који је трајао можда не више од сто хиљада година, дошло је до врло снажног плављења с југа када је море из Индијског океана пробило баријере. Вода је муњевитом снагом пробила вулканске препреке код Баб ел-Мандеб пролаза; изливање морске воде формирало је подводни кањон дуг око 320 километара — значајан траг тог догађаја који је остао видљив на морском дну. Надирање воде довело је до наглог враћања морских услова, биотопа и успостављања веза с океанима какве данас познајемо.
Током те сушне фазе Црвено море није било море какво видимо данас — фауна која је захтијевала морске услове изумрла је или је била изложена врло тешким условима високог салинитета, а када се море вратило, морски екосистем је био обновљен. Корални гребени који данас постоје и разноврсне морске врсте које настањују Црвено море свједоче да је екосистем успио да се опорави.
Овај догађај је важан јер показује како се климатски услови (суша, топлота, испаравање), заједно с тектонским покретима и вулканском активношћу, могу удружити и готово искључити читав морски систем — да би он потом био знатно промијењен, али поновно успостављен.
Временски период од прије око 6,2 милиона година ставља овај догађај прије познатог занкленског поплављивања Средоземног мора, па Црвено море има јединствену причу о нестанку и поновном рођењу у оквиру кризе салинитета месинијана (Messinian salinity crisis).
Откриће да је Црвено море потпуно ишчезло, а потом се вратило у временском оквиру краћем од сто хиљада година, мијења наше разумијевање начина на који океани и мора могу реаговати на промјене у клими, тектонским баријерама и салинитету. Овај налаз подсјећа нас да су чак и наизглед стабилни морски системи изложени екстремним промјенама — али и да природа има способност опоравка када се услови обнове.
