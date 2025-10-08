Преварила породицу тврдећи да умире од рака: Жена трошила новац скупљен за лијечење на силиконе и луксуз

08.10.2025
Када је Лора Мекферсон (35) објавила да је побиједила рак, њени ближњи су плакали од среће. Само што они тада нису знали, ту није било ничег да се побиједи.
Све – од дијагнозе до болничких фотографија – било је пажљиво режирано. Лаж која је трајала годинама, испреплетана сузама, лажним терапијама и измишљеним операцијама, срушила се тек када је њен партнер схватио да су његови новци ишли – не на лијечење, већ на естетске захвате, луксузне хотеле и путовања по Европи.
Лора је годинама убјеђивала партнера Џона Леонарда, своје дијете и пријатеље да болује од најтежих облика рака – дојке, грлића материце, јајника, дебелог цријева и желуца. Прича је била до детаља осмишљена: лажне поруке о хемиотерапији, фотографије из болничке собе, па чак и молбе за хитна путовања у иностранство због експерименталног лијечења.
У стварности, док су јој сви слали поруке подршке, она је новац трошила на увећање груди, третмане мршављења и луксузне одморе – међу њима и боравак у познатом холистичком центру у Аустрији.
Џон Леонард, који је иначе годинама организовао хуманитарне догађаје и прикупио скоро 40 милиона фунти за борбу против рака, давао јој је све што је тражила. Само од њега је извукла око 25.000 фунти, а када је објавила да је "излијечена", поклонио јој је сат вриједан 30.000 фунти.
"Сви докази су показали да никада није имала рак. Лагала је и у школи, па не чуди што је наставила и у одраслом добу", изјавио је Леонард након суђења.
Њихова веза започела је 2011. године и дуго је изгледала идилично. Од 2017, Лора почиње да тврди да прима хемиотерапију у болници у Дербију. Убрзо додаје још дијагноза, укључујући рак дебелог цријева и дојке.
Тражила је новац за хистеректомију у аустријској клиници, али се само неколико дана касније сликала – на планини. И док су је сви замишљали на болничком кревету, она је у ствари била на путовањима и естетским третманима.
Током година, Лора је формално била запослена у Леонардовој фирми, али није радила, јер је наводно била превише болесна. Никада није дозвољавала никоме да је прати у болницу. На дочек Нове године 2021. замолила је партнера да је остави испред болнице, наводно због терапије – а заправо је отишла на новогодишњу журку у Ковентрију.
Сумње су се претвориле у шок када је Леонард завирио у њену електронску пошту. Умјесто медицинске документације, пронашао је потврде за такси из болнице, резервације луксузних одмаралишта и третмана за мршављење.
Послије више од осам година обмана, истина је коначно испливала. Лора Мекферсон је признала кривицу пред Крунским судом у Дербију. Умјесто затворске казне, добила је двогодишњи условни рад, а наложено јој је да Леонарду до 5. јануара исплати 30.714 фунти – износ који ће бити надокнађен продајом луксузног сата.
"Завршило се осам и по тешких година", рекао је Леонард послије суђења. "Никада није имала рак. Све је била глума једне манипулаторке."
Према ријечима истражитеља, најјезивији дио цијеле приче јесте чињеница да је Лора лагала чак и своју ћерку, говорећи јој да умире. Док су сви бринули, она је у стварности водила лагодан живот.
Иако није завршила иза решетака, јавност у Британији њен случај и даље доживљава као један од најгнуснијих примјера емоционалне и финансијске преваре – лаж изречена у име болести, најтеже ријечи која је многима заиста промијенила живот.
(Она.рс)
