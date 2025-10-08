Logo

Скупштина Француске одбацила приједлог за опозив Макрона

08.10.2025

12:13

Скупштина Француске одбацила приједлог за опозив Макрона
Фото: Tanjug/AP/Christophe Ena

У Народној скупштини Француске одбачен је приједлог за опозив предсједника те земље Емануела Макрона.

Странка љевице "Непокорена Француска" претходно је поднијела одговарајући приједлог парламенту.

Резолуцију којом се позива на смјену предсједника са власти потписало је 104 посланика љевице из различитих политичких група, што представља скоро петину укупног броја чланова Народне скупштине, која има 577 мјеста.

Позиви на опозив предсједника Француске појавили су се одмах пошто је француски премијер Себастијан Лекорни поднио оставку у понедјељак.

Оставка Лекорнијаје услиједила мање од 24 часа након што је представљена прва фаза нове владе, у којој су се углавном нашли бивши министри и блиски сарадници предсједника Макрона.

Француска

Емануел Макрон

