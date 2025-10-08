Макроне, губиш

Извор:
Да се предсједнички избори одржавају данас у Француској, велику предност у првом кругу имали би кандидати екстремне деснице, прије свега Националног окупљања, показало је најновије истраживање компаније Толуна Харис Интерактив.
Како се показало, друго мјесто би највјероватније заузели или централни блок или љевица између којих је минимална разлика, преноси БфМ.
Национално окупљање, било да га представља Жордан Бардела, било Марин Ле Пен, која је првостепено осуђена на забрану учешћа у случају парламентарних избора убједљиво би побиједили у првом кругу.
Бивши премијер Француске и некадашњи савезник француског предсједника Емануела Макрона Едуар Филип, који је подржао ванредне изборе, добио би 15 одсто подршке гласача, док би такође бивши премијер Габријел Атал добио 12 одсто подршке.
Министар унутрашњих послова у оставци и лидер Републиканаца Бруно Ретајо имао би између 10 и 11 одсто подршке гласача.
Са друге стране, наводи се, Марин Ле Пен, која је била другопласирана на предсједничким изборима 2022. године имала би 86 одсто гласова, као и вођа странке "Непокорена Француска" Жан-Лик Меланшон који би имао 65 одсто гласова.
Истраживање је спроведено 7. октобра онлајн на узорку од 1.289 испитаника старости 18 и више година.
