Ле Пен: Пред Макроном два пута

Извор:
Агенције
07.10.2025
07:57
Коментари:0
Лидерка крајње десничарске странке Национално окупљање (РН) Марин Ле Пен изјавила је послије оставке француског премијера Себастијана Лекорнија, да се пред предсједником Француске Емануелом Макроном отварају само два пута - или оставка, или распуштање Парламента.
У видеу објављеном на платформи Икс, Ле Пен је рекла да прва опција "зависи од свијести једног човека", позивајући предсједника на преиспитивање и ''можда на освјешћивање'', које би, како је навела, било корисно за Француску.
- Што се тиче распуштања парламента, то је неповратан чин и неопходан за одбрану интереса Француске, како би се изашло из тренутне смртоносне стагнације - тврди Ле Пен, обећавајући радикално другачији правац, пренијела је у синоћ телевизија ТФ1.
Према њеним ријечима, оставка Лекорнија показује да "нема алтернативе за већину која би могла да се формира у тренутном парламенту.
Суочена са "слијепом улицом" и "кризом режима", Ле Пен сматра да је "рјешење" више него икад у рукама предсједника Француске.
Лекорни је поднио оставку само неколико сати након што је представио састав свог кабинета, чинећи ову администрацију најкраћом у модерној француској историји.
Како је раније објавила француска телевизија БФМ, Макрон се сада суочава са ограниченим опцијама - може да распусти парламент, како тражи крајња десница (РН), поднесе оставку, што захтева крајња левица (ЛФИ) или да именује премијера из редова левице, што захтевају еколози и социјалисти.
Свијет
2 ч0
Свијет
2 ч0
Свијет
2 ч0
Свијет
2 ч0
Најновије
Најчитаније
10
03
10
00
09
58
09
49
09
45
Тренутно на програму