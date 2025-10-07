Logo

Ле Пен: Пред Макроном два пута

Извор:

Агенције

07.10.2025

07:57

Коментари:

0
Ле Пен: Пред Макроном два пута

Лидерка крајње десничарске странке Национално окупљање (РН) Марин Ле Пен изјавила је послије оставке француског премијера Себастијана Лекорнија, да се пред предсједником Француске Емануелом Макроном отварају само два пута - или оставка, или распуштање Парламента.

У видеу објављеном на платформи Икс, Ле Пен је рекла да прва опција "зависи од свијести једног човека", позивајући предсједника на преиспитивање и ''можда на освјешћивање'', које би, како је навела, било корисно за Француску.

- Што се тиче распуштања парламента, то је неповратан чин и неопходан за одбрану интереса Француске, како би се изашло из тренутне смртоносне стагнације - тврди Ле Пен, обећавајући радикално другачији правац, пренијела је у синоћ телевизија ТФ1.

Према њеним ријечима, оставка Лекорнија показује да "нема алтернативе за већину која би могла да се формира у тренутном парламенту.

Суочена са "слијепом улицом" и "кризом режима", Ле Пен сматра да је "рјешење" више него икад у рукама предсједника Француске.

Лекорни је поднио оставку само неколико сати након што је представио састав свог кабинета, чинећи ову администрацију најкраћом у модерној француској историји.

Како је раније објавила француска телевизија БФМ, Макрон се сада суочава са ограниченим опцијама - може да распусти парламент, како тражи крајња десница (РН), поднесе оставку, што захтева крајња левица (ЛФИ) или да именује премијера из редова левице, што захтевају еколози и социјалисти.

Подијели:

Тагови:

Marin Le Pen

Емануел Макрон

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Хеликоптер пао на аутопут у Америци

Свијет

Хеликоптер пао на аутопут у Америци

2 ч

0
Судија убијен у Апелационом суду након изрицања пресуде

Свијет

Судија убијен у Апелационом суду након изрицања пресуде

2 ч

0
Предсједник САД-а Доналд Трамп

Свијет

Трамп: Грета Тунберг је луда, требала би посјетити доктора

2 ч

0
Скандал тресе САД: Са најпрестижнијег универзитета на свијету крао тијела, сјекао их, па продавао

Свијет

Скандал тресе САД: Са најпрестижнијег универзитета на свијету крао тијела, сјекао их, па продавао

2 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

10

03

Занимљиво: Добио Нобелову награду, али био недоступан

10

00

Удружење објавило снимак крађе дониране робе: "Овако је скоро сваку другу ноћ"

09

58

СИПА ухапсила Адила Ћенановића који је пријетио Србима

09

49

Астероид пролетио на само 428 километара од Земље: И нико га није примијетио док није било прекасно

09

45

Змија у снијегу: Народно вјеровање каже да је то знак

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner