Судија убијен у Апелационом суду након изрицања пресуде

Албанска јавност је у шоку након бруталног убиства судије Астрита Калаџе у судници Апелационог суда у Тирани.
Починилац је Елвис Скаби (30), који је упуцао судију након што је саопштио одлуку против његове породице.
До инцидента је дошло у понедјељак око 15:40 сати, када је Калаџа саопштавао пресуду у случају власништва земље у Скадру.
Скаби је извукао пиштољ и пуцао у судију, погодивши га у груди са три метра. Још двије особе, отац и син, повријеђени су током инцидента и одведени у болницу. Починилац је ухапшен на лицу мјеста, док је полиција заплијенила оружје.
Према писању локалне штампе, починилац, који је био на суду због спора око земљишта, наводно је рекао да је "изгубио" и да је зато пуцао на судију.
Убиство је шокирало албанско друштво и правни свијет. Предсједник Албаније, Бајрам Бегај, осудио је чин, називајући га "гнусним ударцем по самом правосудном систему".
Премијер Еди Рама изразио је саучешће породици жртве и рекао да ова трагедија захтијева преиспитивање система безбједности у судовима и пооштравање Кривичног законика за посједовање оружја без дозволе.
