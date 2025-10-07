Трамп: Грета Тунберг је луда, требала би посјетити доктора

Извор:
07.10.2025
Предсједника САД-а Доналда Трмпа новинари су у Овалном кабинету упитали о депортацији Грете Тунберг и других пропалестинских активиста који су покушали пробити поморску блокаду Газе.
"Она је само проблематична", рекао је Трамп, реферишући се на шведску активисткињу. "Значи, више се не бави околишем, сад се бави овим?", додао је.
"Проблематична је, има проблем с контролом бијеса, мислим да би требала посјетити доктора," наставио је Трамп.
"Ако сте је икад гледали, тако је... Млада особа а толико је љута, толико је луда", рекао је предсједник Сједињених Држава о Грети Тунберг.
