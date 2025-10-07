Logo

Трамп: Грета Тунберг је луда, требала би посјетити доктора

Извор:

Индекс

07.10.2025

07:38

Коментари:

0
Предсједник САД-а Доналд Трамп
Фото: Танјуг/АП

Предсједника САД-а Доналда Трмпа новинари су у Овалном кабинету упитали о депортацији Грете Тунберг и других пропалестинских активиста који су покушали пробити поморску блокаду Газе.

"Она је само проблематична", рекао је Трамп, реферишући се на шведску активисткињу. "Значи, више се не бави околишем, сад се бави овим?", додао је.

"Проблематична је, има проблем с контролом бијеса, мислим да би требала посјетити доктора," наставио је Трамп.

"Ако сте је икад гледали, тако је... Млада особа а толико је љута, толико је луда", рекао је предсједник Сједињених Држава о Грети Тунберг.

Подијели:

Тагови:

Доналд Трамп

Greta Tunberg

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Скандал тресе САД: Са најпрестижнијег универзитета на свијету крао тијела, сјекао их, па продавао

Свијет

Скандал тресе САД: Са најпрестижнијег универзитета на свијету крао тијела, сјекао их, па продавао

2 ч

0
Израел објавио снимке Хамасовог масакра: "Најмрачнији дан"

Свијет

Израел објавио снимке Хамасовог масакра: "Најмрачнији дан"

2 ч

0
Lisice zatvor pritvor

Свијет

Силоватељ, бјегунац из норвешког затвора, пронађен у БиХ

11 ч

0
Доналд Трамп, предсједник Америке, се обратио у Уједињеним нацијама

Свијет

Трамп најавио нове царине: Ево ко је на удару

11 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

10

03

Занимљиво: Добио Нобелову награду, али био недоступан

10

00

Удружење објавило снимак крађе дониране робе: "Овако је скоро сваку другу ноћ"

09

58

СИПА ухапсила Адила Ћенановића који је пријетио Србима

09

49

Астероид пролетио на само 428 километара од Земље: И нико га није примијетио док није било прекасно

09

45

Змија у снијегу: Народно вјеровање каже да је то знак

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner