Силоватељ, бјегунац из норвешког затвора, пронађен у БиХ

06.10.2025
22:59
Коментари:0
Затвореник који је побјегао из норвешког затвора Она (Åна) лоциран је и приведен у Босни и Херцеговини, јавили су норвешки медији.
Мушкарац, у двадесетим годинама, који је 23. септембра побјегао из затвора у Рогаланду, лоциран је и приведен у Босни и Херцеговини, потврдио је полицијски адвокат Фредрик Мартин Сома за норвешки лист "Fædrelandsvennen".
Иначе, како преносе норвешки медији, Она је затвор високог обезбјеђења, а младић је побјегао док је био у притворској јединици.
Хроника
Судар три аутомобила на раскрсници у Бањалуци
Када је ријеч о идентитету младића, наводи се само да ријеч о особи страног поријекла, која је неколико дана била у бјекству. Према информацијама полиције, имао је помоћ с вана да напусти регион.
Он је осумњичен да је 26. јула ове године силовао 20-годишњу жену због чега је и осуђен. Полиција је раније саопштила да се бјегунац не сматра опасним по јавност, преносе Независне.
Најновије
Најчитаније
23
02
22
59
22
53
22
53
22
47
Тренутно на програму