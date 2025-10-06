Logo

Силоватељ, бјегунац из норвешког затвора, пронађен у БиХ

06.10.2025

22:59

Lisice zatvor pritvor
Фото: Ron Lach/Pexels

Затвореник који је побјегао из норвешког затвора Она (Åна) лоциран је и приведен у Босни и Херцеговини, јавили су норвешки медији.

Мушкарац, у двадесетим годинама, који је 23. септембра побјегао из затвора у Рогаланду, лоциран је и приведен у Босни и Херцеговини, потврдио је полицијски адвокат Фредрик Мартин Сома за норвешки лист "Fædrelandsvennen".

Иначе, како преносе норвешки медији, Она је затвор високог обезбјеђења, а младић је побјегао док је био у притворској јединици.

Незгода

Хроника

Судар три аутомобила на раскрсници у Бањалуци

Када је ријеч о идентитету младића, наводи се само да ријеч о особи страног поријекла, која је неколико дана била у бјекству. Према информацијама полиције, имао је помоћ с вана да напусти регион.

Он је осумњичен да је 26. јула ове године силовао 20-годишњу жену због чега је и осуђен. Полиција је раније саопштила да се бјегунац не сматра опасним по јавност, преносе Независне.

