Сијарто: Зеленски није тај који одлучује

Танјуг
06.10.2025
21:17
Мађарски министар спољних послова Петер Сијарто изјавио је данас да није предсједник Украјине Володимир Зеленски тај који ће да одлучује о томе да ли ће та земља да приступи Европској унији, већ државе чланице.
Он је тако на Фејсбуку реаговао на изјаву Зеленског да ће Украјина с временом постати чланица ЕУ, са или без мађарског премијера Виктора Орбана и истакао да је мађарски народ већ донио своју одлуку.
"Није предсједник Украјине тај који ће да одлучује колико је нека земља спремна за чланство у Европској унији или која земља може да приступи Унији, то одлучује сама Европска унија, гдје су за такве одлуке потребни једногласни ставови", истакао је Сијарто, саопштило је мађарско Министарство спољних послова, преноси МТИ.
Зеленски је раније данас изјавио да ће Украјина постати чланица Европске уније без обзира на став мађарског премијера Виктора Орбана, пренио је портал "Калибар".
Он је изразио увјерење да народ Мађарске подржава Украјину, чак и ако се став владе те земље разликује.
Зеленски је рекао да чланство у ЕУ представља избор украјинског народа и нагласио да пут земље ка приступању неће блокирати било која држава чланица, преноси Танјуг.
