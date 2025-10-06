Logo

Трамп најавио нове царине: Ево ко је на удару

06.10.2025

22:36

Доналд Трамп, предсједник Америке, се обратио у Уједињеним нацијама
Фото: Tanjug/AP Photo/Evan Vucci

Предсједник САД Доналд Трамп изјавио је да ће сви средњи и тешки камиони увезени у Сједињене Државе од 1. новембра бити суочени са царинском стопом од 25 одсто.

Трамп је прошлог мјесеца рекао да ће се увоз тешких камиона суочити са новим царинама 1. октобра због националне безбједности, наводећи да је циљ нових царина заштита произвођача од "нелојалне спољне конкуренције" и да ће тај потез користити компанијама као што су "Питербилт" и "Кенворт".

У складу са трговинским споразумима постигнутим са Јапаном и ЕУ, САД су пристале на царине од 15 одсто на лака возила, али није јасно да ли ће стопа важити и за већа возила.

Трампова администрација дозволила је произвођачима да одбију вриједност америчких компоненти од царина које се плаћају на лака возила склопљена у Канади и Мексику. Већа возила укључују све, од камиона за доставу, камиона за смеће, камиона за јавне услуге, транзитних, шатл и школских аутобуса и камиона са приколицом, као и полукамиона и тешких професионалних возила.

