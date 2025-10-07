Израел објавио снимке Хамасовог масакра: "Најмрачнији дан"

Извор:
07.10.2025
07:22
Коментари:0
Израел је на друштвеним мрежама објавио подсјетник на другу годишњицу Хамасова масакра у Израелу. Том приликом објавили су и снимке напада, али и израелског одговора.
“Прије двије године, Израел се суочио с најмрачнијим даном у својој историји. 7. октобра, палестински џихадисти Хамаса напали су нашу земљу. Убијали су, спаљивали и отимали невине мушкарце, жене и дјецу", стоји у објави.
"Двије године касније, сјећамо се 7. октобра - сјећамо се жртава, молимо се за повратак талаца који су још увијек заробљено у Гази и уједињени смо против терора. Хамас мора бити демонтиран како би се окончао овај рат", објавио је Израел.
🕯️ Prije dvije godine, Izrael se suočio s najmračnijim danom u svojoj povijesti.— Israel in Croatia (@IsraelinCroatia) October 7, 2025
7. listopada, palestinski džihadisti Hamasa napali su našu zemlju. Ubijali su, spaljivali i otimali nevine muškarce, žene i djecu.
Dvije godine kasnije, sjećamo se 7. listopada - sjećamo se žrtava,… pic.twitter.com/jDq0QChZvq
"Остајемо предани својим вриједностима, сада више него икад. Свјетло ће надвладати таму”, закључује се.
Подсјетимо, прије тачно двије године Хамас је извео координисан напад на јужни Израел. Милитанти Хамаса и Исламског џихада су пробили ограду која дијели Газу од Израела, упали у низ пограничних насеља, убијали цивиле, палили куће и отимали људе. Напади су трајали сатима, а према службеним израелским подацима убијено је око 1.200 особа, док је више од 250 људи одведено као таоци у Газу.
Израел је одмах одговорио опсежним војним операцијама - ваздушним ударима, копненим акцијама и опсадом појаса Газе.
(Индекс)
