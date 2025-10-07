Logo

Израел објавио снимке Хамасовог масакра: "Најмрачнији дан"

Извор:

Индекс

07.10.2025

07:22

Коментари:

0
Израел објавио снимке Хамасовог масакра: "Најмрачнији дан"

Израел је на друштвеним мрежама објавио подсјетник на другу годишњицу Хамасова масакра у Израелу. Том приликом објавили су и снимке напада, али и израелског одговора.

“Прије двије године, Израел се суочио с најмрачнијим даном у својој историји. 7. октобра, палестински џихадисти Хамаса напали су нашу земљу. Убијали су, спаљивали и отимали невине мушкарце, жене и д‌јецу", стоји у објави.

"Двије године касније, сјећамо се 7. октобра - сјећамо се жртава, молимо се за повратак талаца који су још увијек заробљено у Гази и уједињени смо против терора. Хамас мора бити демонтиран како би се окончао овај рат", објавио је Израел.

"Остајемо предани својим вриједностима, сада више него икад. Свјетло ће надвладати таму”, закључује се.

Што се догодило 7. октобра 2023.?

Подсјетимо, прије тачно двије године Хамас је извео координисан напад на јужни Израел. Милитанти Хамаса и Исламског џихада су пробили ограду која дијели Газу од Израела, упали у низ пограничних насеља, убијали цивиле, палили куће и отимали људе. Напади су трајали сатима, а према службеним израелским подацима убијено је око 1.200 особа, док је више од 250 људи одведено као таоци у Газу.

Израел је одмах одговорио опсежним војним операцијама - ваздушним ударима, копненим акцијама и опсадом појаса Газе.

(Индекс)

Подијели:

Тагови:

Хамас

masakr

Израел

Годишњица

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Lisice zatvor pritvor

Свијет

Силоватељ, бјегунац из норвешког затвора, пронађен у БиХ

8 ч

0
Доналд Трамп, предсједник Америке, се обратио у Уједињеним нацијама

Свијет

Трамп најавио нове царине: Ево ко је на удару

9 ч

0
У Русији ће се узгајати банане

Свијет

У Русији ће се узгајати банане

9 ч

0
Дадиља задријемала, њени пси се отргли и усмртили дјечака (2)

Свијет

Дадиља задријемала, њени пси се отргли и усмртили дјечака (2)

10 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

07

42

У ова четири хороскопска знака рађају се наводно ''неподношљиве свекрве''

07

40

У Српској рођено 26 беба

07

38

Трамп: Грета Тунберг је луда, требала би посјетити доктора

07

35

Ево када је идеално вријеме за доручак

07

34

Тихи убица: Болест без симптома односи животе

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner