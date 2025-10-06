Судија убијен у судници током рочишта: Осумњичени одмах ухапшен

Извор:
Танјуг
06.10.2025
16:35
Коментари:0
У Апелационом суду у Тирани данас је убијен судија Астрит Каљаја док је рочиште било у току.
За сада непознати нападач ушао је у судницу и пуцао у Каљају који је пребачен у болницу гдје му је пружена медицинска помоћ, преноси Албанијан пост.
На лицу мјеста су бројне полицијске снаге, које су одмах ухапсиле осумњиченог починиоца, а како се наводи, за сада нису познати идентитет нападача и мотиви напада.
Судија Астрит Каљаја годинама је служио у албанском правосудном систему, а посљедњи пут у Апелационом суду у Скадру.
Прошао је процес провјере 2019. године, гдје га је на функцији потврдила Независна квалификациона комисија, а затим и Специјални жалбени панел 2022. године.
