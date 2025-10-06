Ухапшен Предраг Бошковић! Бивши министар одбране иза решетака

Извор:
Бивши министар одбране и некадашњи функционер Демократске партије социјалиста Предраг Бошковић ухапшен је јутрос по налогу Специјалног државног тужилаштва.
Предраг Бошковић је ухапшен у оквиру истраге против криминалне групе коју је, према тврдњама тужилаштва, организовао бизнисмен Александар Мијајловић.
Бошковић је након хапшења приведен у Специјално полицијско одјељење.
У овој истрази, судија за истрагу Вишег суда у Подгорици Горан Шћепановић одредио је синоћ притвор бизнисмену Александру Мијајловићу и бившем шефу контраобавештајне службе Драгу Спичановићу.
Окривљеним службеницима полиције Миловану Павићевићу и Владану Лазовићу одређен је кућни притвор, док је вишој државној тужитељки Андријани Настић одузет пасош и има обавезу јављања полицији.
Предраг Бошковић (Пљевља, 12. марта 1972) црногорски је политичар и актуелни потпредсједник Европске рукометне федерације и члан Међународног вијећа рукометне федерације.
По образовању је економиста и био је укључен у политику од 1997. године. Био је посланик у Скупштини Црне Горе, замјеник министра иностраних послова у Влади Србије и Црне Горе, министар економије при Влади Црне Горе, министар за Рад и социјално старање те министар образовања у Влади Црне Горе.
Обављао је функцију министра одбране при Влади Црне Горе. Током његовог министровања, војник Милан Медојевић поднео је тужбу да му је прекинут радни однос јер је Србин. Он је добио тужбу на Основном суду.
Био је одликован Орденом Светог Саве Српске православне цркве за помоћ у изградњи храмова са позиције предсједника одбора пљеваљског Рудника угља. Митрополит Амфилохије најавио је одузимање ордена Бошковићу, као и то да је екскомунициран због исказаних ставова по питању карактера масовних протесних литија поводом контроверзног Закона о слободи вјероисповјести.
Јуна 2023. године против њега је подигнута оптужница због афере са становима и кредитима у Црној Гори.
