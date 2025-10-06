Logo

Силоватељ из Сирије ухапшен у Сарајеву

Извор:

АТВ

06.10.2025

09:15

Полиција аутомобил
Фото: АТВ БЛ

Пресуђени силоватељ из Сирије који је побјегао из затвора у Норвешкој ухапшен је по Интерполовој потјерници у Сарајеву.

"Полицијски службеници Управе полиције МУП-а Кантона Сарајево, у сарадњи са Обавјештајно-сигурносном агенцијом Босне и Херцеговине, лоцирали су и лишили слободе сиријског држављанина М.Ф.А. (2001) за којим је била активна Интерполова потјерница – НЦБ Осло", саопштено је из полиције.

24-годишњи осумњичени је 23. септембра 2025. године побјегао из затвора у Норвешкој, а гд‌је се налазио на издржавању затворске казне због тешког кривичног д‌јела силовања.

Осумњичени се налази на криминалистичкој обради у Управи полиције МУП-а Кантона Сарајево, након чега ће бити предат судији за екстрадицију Суда Босне и Херцеговине на даље надлежно поступање.

Тагови:

silovatelj

Сарајево

хапшење

Интерполова потјерница

Sirijac

