Силоватељ из Сирије ухапшен у Сарајеву

Извор:
АТВ
06.10.2025
09:15
Коментари:0
Пресуђени силоватељ из Сирије који је побјегао из затвора у Норвешкој ухапшен је по Интерполовој потјерници у Сарајеву.
"Полицијски службеници Управе полиције МУП-а Кантона Сарајево, у сарадњи са Обавјештајно-сигурносном агенцијом Босне и Херцеговине, лоцирали су и лишили слободе сиријског држављанина М.Ф.А. (2001) за којим је била активна Интерполова потјерница – НЦБ Осло", саопштено је из полиције.
24-годишњи осумњичени је 23. септембра 2025. године побјегао из затвора у Норвешкој, а гдје се налазио на издржавању затворске казне због тешког кривичног дјела силовања.
Осумњичени се налази на криминалистичкој обради у Управи полиције МУП-а Кантона Сарајево, након чега ће бити предат судији за екстрадицију Суда Босне и Херцеговине на даље надлежно поступање.
