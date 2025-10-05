Logo

Судар на Старчевици, једна особа повријеђена

Извор:

Глас Српске

05.10.2025

13:52

Коментари:

0
Судар на Старчевици, једна особа повријеђена
Фото: Глас Српске

Једна особа је лакше повријеђена у удесу који се догодио у бањалучком насељу Старчевица, пише Глас Српске.

Лакше тјелесне повреде задобио је возач "цитроена" када је у њега ударио "пежо", пише Глас.

Према ријечима очевидаца, до незгоде је дошло када је "цитроен" пресјекао пут "пежоу" у бањалучком насељу Старчевица код маркета Ђурић.

-Чуло се кочење и потом ударац. Кочење је додатно отезао мокар саобраћај - рекао је један очевидац за "Глас".

Додаје да је Служба хитне медицинске помоћи повријеђеном ставила оковратник, а потом га одвезла.

На лицу мјесна је у полиција, а више ће бити познато након увиђаја.

