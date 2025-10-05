Судар на Старчевици, једна особа повријеђена

Извор:
Глас Српске
05.10.2025
13:52
Коментари:0
Једна особа је лакше повријеђена у удесу који се догодио у бањалучком насељу Старчевица, пише Глас Српске.
Лакше тјелесне повреде задобио је возач "цитроена" када је у њега ударио "пежо", пише Глас.
Према ријечима очевидаца, до незгоде је дошло када је "цитроен" пресјекао пут "пежоу" у бањалучком насељу Старчевица код маркета Ђурић.
-Чуло се кочење и потом ударац. Кочење је додатно отезао мокар саобраћај - рекао је један очевидац за "Глас".
Додаје да је Служба хитне медицинске помоћи повријеђеном ставила оковратник, а потом га одвезла.
На лицу мјесна је у полиција, а више ће бити познато након увиђаја.
Хроника
8 ч0
Хроника
8 ч0
Хроника
9 ч0
Хроника
10 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму