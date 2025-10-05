Logo

Свађа због паркинг мјеста прерасла у крвави обрачун: Мушкарац убоден ножем

05.10.2025

10:14

Коментари:

0
Свађа због паркинг мјеста прерасла у крвави обрачун: Мушкарац убоден ножем
Фото: Pixabay

Мушкарац Р.Ј. (38) ноћас је примљен у Ургентни центар у Београду са убодном раном од ножа, пишу београдски медији.

Он тврди да је до обрачуна дошло у улици Стевана Опачића у Раковици због паркинг мјеста.

Испричао је да се са непознатим мушкарцем посвађао због мјеста, да је затим дошло до туче и да је нападач на крају узео нож и убо га у предјелу груди.

Како се сазнаје, мушкарац није животно угрожен и још увијек се налази у болници.

За сада нема информација да ли је нападач на човјека ухапшен.

Подијели:

Тагови:

Паркинг

Туча

Избоден мушкарац

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Марко Бојковић се огласио послије драме: "Није истина да смо ухапшени, ево шта се десило"

Остали спортови

Марко Бојковић се огласио послије драме: "Није истина да смо ухапшени, ево шта се десило"

2 ч

0
Црвено упозорење: Стиже обилна киша, удари вјетра и до 160 километара на час

Регион

Црвено упозорење: Стиже обилна киша, удари вјетра и до 160 километара на час

3 ч

0
Бивши амерички обавјештајац: НАТО данас није у стању да се супротстави руској војсци

Свијет

Бивши амерички обавјештајац: НАТО данас није у стању да се супротстави руској војсци

3 ч

0
Вибер трик који "нико не зна": Ево како да сакријете разговор да га нико не пронађе

Наука и технологија

Вибер трик који "нико не зна": Ево како да сакријете разговор да га нико не пронађе

3 ч

0

Више из рубрике

Предложен притвор за четири особе ухапшене у акцији "Омбра"

Хроника

Предложен притвор за четири особе ухапшене у акцији "Омбра"

3 ч

0
Још једна трагедија у БиХ: Возач погинуо након што је слетио аутом са пута!

Хроника

Још једна трагедија у БиХ: Возач погинуо након што је слетио аутом са пута!

3 ч

0
Нова тешка несрећа: Ауто ударило у радну машину, погинула једна особа

Хроника

Нова тешка несрећа: Ауто ударило у радну машину, погинула једна особа

4 ч

0
Ово је Данка што је случајно убијена у обрачуну у кафићу

Хроника

Ово је Данка што је случајно убијена у обрачуну у кафићу

14 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

12

48

Кошарац: Милорад Додик је лидер који утврђује дневни ред на политичкој сцени

12

41

Преговарачи се окупљају: Израелској војсци наређено да обустави офанзиву на Газу

12

30

Драма у Словенији: Лавина затрпала троје хрватских планинара

12

27

Нови детаљи о Хрвату који је управљао дроном изнад аеродрома у Франкфурту

12

21

Нападнут Израел: Сирене се огласиле у Тел Авиву и Јерусалиму, пресретнута ракета

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner