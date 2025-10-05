Свађа због паркинг мјеста прерасла у крвави обрачун: Мушкарац убоден ножем

05.10.2025
10:14
Коментари:0
Мушкарац Р.Ј. (38) ноћас је примљен у Ургентни центар у Београду са убодном раном од ножа, пишу београдски медији.
Он тврди да је до обрачуна дошло у улици Стевана Опачића у Раковици због паркинг мјеста.
Испричао је да се са непознатим мушкарцем посвађао због мјеста, да је затим дошло до туче и да је нападач на крају узео нож и убо га у предјелу груди.
Како се сазнаје, мушкарац није животно угрожен и још увијек се налази у болници.
За сада нема информација да ли је нападач на човјека ухапшен.
