Црвено упозорење: Стиже обилна киша, удари вјетра и до 160 километара на час

У Хрватску је стигла промјена времена која доноси обилну кишу и јак вјетар, а Метеоаларм објавио је упозорење за већину земље.
Државни хидрометеоролошки завод активирао је у оквиру Метеоаларма црвено упозорење за море Кварнера и испред Велебита, као и за море код западне обале Истре. Очекује се јако и врло јако, мјестимично олујно И југозападњак, већ током јутра у наглом окретању на олујну и јаку олујну буру.
Најјачи удари вјетра, биће до 160 километара на час.
Наранџасто упозорење проглашено је за Истру, Кварнер, Лику и Горски котар, Далмацију и отоке те Далматинску загору.
На подручју Ријеке, Кварнера, Истре, Лике и Горског котара очекује се мјестимично обилна киша, а могуће су и урбане и бујичне поплаве. Очекује се јако и олујно југо, с наглим окретањем на олујну буру с орканским ударима, нарочито подно Велебита. Најјачи удари вјетра очекују се око 110 километара на час.
Жуто упозорење оглашено је за Загреб и сјеверозападну Хрватску, карловачку регију и Банију. Могућа је мјестимично обилна киша те урбане и бујичне поплаве
