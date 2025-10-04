Спасиоци хеликоптером стигли до сточара, који су били одсјечени због снијега

Извор:
Екипе Службе заштите и спашавања Мојковац успјеле су да стигну до сточара на катунима, који су претходних дана били одсјечени због снијежних сметова.
Начелник Службе Маринко Медојевић изјавио је да су сточари добро, иако снијег отежава сваку врсту помоћи.
Медојевић је навео да су он и његова екипа до сточара стигли хеликоптером МУП-а Црне Горе, јер им због сметова није било могуће другачије прићи.
Хеликоптер се спустио код цркве Ружице, гдје је пут претходно очистило комунално предузеће из Мојковца.
Медојевић је навео да спасиоци нису успјели да приђу катуну на Бјеласици, гдје је ситуација још тешка јер су оборена стабла блокирала пут.
"Сточари су остали горе, чекаћемо до сутра. Снијег је огроман. Екипа Службе заштите и спашавања дошла је на километар и по од њих, али даље нису могли", рекао је Медојевић.
