Ухапшен мушкарац због сумње да је силовао малољетну особу

СРНА
03.10.2025
21:05
Црногорска полиција ухапсила је двадесетчетворогодишњака због сумње да је силовао малољетну особу, саопштено је из Управе полиције Црне Горе.
Ухапшен је мушкарац чији су иницијали И.Е.
"Дјело које му се ставља на терет извршио је на штету малољетне особе старе 15 година", саопштено је из Управе полиције Црне Горе.
Он ће уз кривичну пријаву бити приведен поступајућем тужиоцу у Вишем државном тужилаштву у Подгорици.
