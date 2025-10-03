Logo

Ухапшен мушкарац због сумње да је силовао малољетну особу

Извор:

СРНА

03.10.2025

21:05

Коментари:

0
Ухапшен мушкарац због сумње да је силовао малољетну особу
Фото: Pexels

Црногорска полиција ухапсила је двадесетчетворогодишњака због сумње да је силовао малољетну особу, саопштено је из Управе полиције Црне Горе.

Ухапшен је мушкарац чији су иницијали И.Е.

"Дјело које му се ставља на терет извршио је на штету малољетне особе старе 15 година", саопштено је из Управе полиције Црне Горе.

силовање-насиље над женама

Регион

Радник установе у Карловцу осумњичен да је силовао три штићенице: Пустили га да се брани са слободе

Он ће уз кривичну пријаву бити приведен поступајућем тужиоцу у Вишем државном тужилаштву у Подгорици.

Подијели:

Тагови:

Црна Гора

Силовање

uhapšen muškarac

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Игокеа савладала ФМП у првом колу АБА лиге

Кошарка

Игокеа савладала ФМП у првом колу АБА лиге

2 ч

0
Младен Мијатовић тврди да се овдје крије Радоје Звицер: "Пазе га наоружани људи"

Регион

Младен Мијатовић тврди да се овдје крије Радоје Звицер: "Пазе га наоружани људи"

2 ч

0
Horoskop

Занимљивости

На њих се увијек можете ослонити: Ови знакови Зодијака спадају у најбоље пријатеље

2 ч

0
Стиже нова технологија: Кућа може да "никне" за 24 сата?

Наука и технологија

Стиже нова технологија: Кућа може да "никне" за 24 сата?

2 ч

0

Више из рубрике

Младен Мијатовић тврди да се овдје крије Радоје Звицер: "Пазе га наоружани људи"

Регион

Младен Мијатовић тврди да се овдје крије Радоје Звицер: "Пазе га наоружани људи"

2 ч

0
Zagreb Hrvatska

Регион

Четири загребачке улице назване по усташама, биће преименоване

2 ч

0
Ново вршњачко насиље: Нападнут дјечак, малољетница све снимала

Регион

Ново вршњачко насиље: Нападнут дјечак, малољетница све снимала

3 ч

0
Ванредно стање у Бугарској: Јако невријеме однијело три живота, вода преплавила улице

Регион

Ванредно стање у Бугарској: Јако невријеме однијело три живота, вода преплавила улице

3 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

22

58

Паф Диди осуђен на 4 године затвора

22

57

Швајцарци спасили држављанина БиХ са литице па га ухапсили!

22

48

Јовановић: Оно што ће Русија да уради за Српску је потпуна новина на свјетској сцени

22

48

Минхенски аеродром поново затворен због дронова

22

33

Симптом који многи занемарују може указивати на проблем са зачепљеним артеријама

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner