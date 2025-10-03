Logo

Младен Мијатовић тврди да се овдје крије Радоје Звицер: "Пазе га наоружани људи"

Курир

03.10.2025

Фото: Youtube / Printscreen

Одбјегли вођа кавачког клана и један од најтраженијих европских бјегунаца Радоје Звицер, крије се према посљедњим оперативним подацима у околини Котора и Никшића.

Објавио је ово на свом Инстаграм налогу репортер Младен Мијатовић, који је недавно боравио у Црној Гори.

Звицер у селима у околини Котора и Никшића

“Вођу кавачког клана наводно чувају десетине наоружаних људи који терен надгледају дроновима. Посљедњи оперативни подаци говоре да се Радоје Звицер крије у селима у околини Котора и Никшића, одакле често мијења локације тако што преко илегалних граничних прелаза улази на територије Босне и Херцеговине и Хрватске”, открио је Мијатовић.

Био и на територији Приштине и Аустрије

Звицер, који је оптужен за више убистава, шверц дроге и оружја, према његовим изворима, неко вријеме боравио у Приштини, као и на територији Аустрије, а наводно се у једном периоду крио и у Турској.

Иначе, аустријска полиција ни данас не искључује могућност да се Звицер повремено налази на територији те државе.

Рањен на територији Украјине

Познато је да је током 2020. године, прије него што је за њим расписана потјерница, неко вријеме са породицом живио у Украјини, гдје је и рањен те године.

Нападачи су тада запуцали на њега испред зграде у којој је живио, а сигурне смрти спасила га је супруга Тамара Звицер, која је потрчала за нападачима и запуцала на њих док јој је муж лежао тешко рањен.

Посљедњи пут виђен у Црној Гори 2021.

Послије опоравка и изласка из болнице, Звицер се наводно вратио у Црну Гору. Посљедњи пут је званично виђен у Црној Гори у јануару 2021. године, прије хапшења криминалне групе Вељка Беливука и Марка Миљковића.

Подсјетимо, Беливук и Миљковић су прије него што су им стављене лисице 4. фебруара 2021. боравили у посјети код Звицера у Котору, и како су изјавили истражитељима, ишли су код њега на бабине пошто му се супруга породила.

По повратку у Србију, приведени су а потом и пуштени на аеродрому у Београду, али су неколико дана касније поново ухапшени у великој акцији полиције и од тада су у притвору.

Процијенио да му је овдје најбезбједније

Иначе, за Звицером су на снази потјернице Интерпола и Европола. Према званичним саопштењима ових организација, сумња се да је до сада користио најмање 14 лажних идентитета. У напомени коју су уз своје званично саопштење о потјерницама за њим ставили, навели су да је "опасан и могуће наоружан".

“Трагови су истражитеље често водили у Јужну Америку, али последње незваничне информације и оперативни подаци говоре да се он налази и скрива у близини места рођења, по селима око Котора и Никшића. Како извори откривају, сумња се да је "проценио" да му је ту најбезбедније, јер добро познаје терен и најлакше би му било да уколико постане "опасно" преко дивљих прелаза поново напусти државу”, открио је Мијатовић.

Промијенио лични опис

Навео је и да је, према оперативним информацијама, осим мјеста боравка и скривања, Радоје Звицер током претходних година промијенио и лични опис.

Посљедњи пут, као локација његовог скривања у септембру 2022. помињала се Панама. У септембру те године је "процурела" вијест да је вођа какачког клана убијен у тој држави.

Међутим, исте вечери су се чланови његове породице огласили на друштвеним мрежама и послали јасан сигнал да те информације нису тачне, а касније је и званично демантовано да је Радоје Звицер убијен.

(Курир)

Radoje Zvicer

Црна Гора

