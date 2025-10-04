Logo

Мијајловићу, Настић, Павићевићу, Спичановићу и Лазовићу задржавање до 72 сата

Извор:

Агенције

04.10.2025

20:47

Коментари:

0
Мијајловићу, Настић, Павићевићу, Спичановићу и Лазовићу задржавање до 72 сата

Ухапшени црногорски бизнисмен Александар Мијајловић, тужилац Андријана Настић, бивши високи полицијски функционери Милован Павићевић и Драго Спичановић, те полицајац Владан Лазовић, саслушани су данас у Специјалном тужилаштву и одређено им је задржавање до 72 часа.

И даље није познато за шта их Специјално тужилаштво тачно терети, јер се истражни органи нису оглашавали.

Очекује се да осумњичене сутра саслуша судија за истрагу Вишег суда у Подгорици.

Саслушани су и функционер Управе полиције Јакша Бацковић, те бивши шеф Пореске управе Миомир М. Мугоша, некадашњи полицијски официр Тихомир Горановић и бивши државни службеник Александар Климовић.

Службеници Специјалног полицијског одјељења извршили су претресе на више локација, у становима ухапшених функционера и бизнисмена, као и код још неколико особа које су обухваћене истрагом у овом предмету, преносе црногорски медији.

Подијели:

Тагови:

Црна Гора

Притвор

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Спасиоци хеликоптером стигли до сточара, који су били одсјечени због снијега

Регион

Спасиоци хеликоптером стигли до сточара, који су били одсјечени због снијега

6 ч

0
Бивши полицијски функционери, бизнисмен и тужитељка "пали" у Подгорици

Регион

Бивши полицијски функционери, бизнисмен и тужитељка "пали" у Подгорици

10 ч

0
Мушкарца усмртили стршљенови док је припремао дрва за огрјев

Регион

Мушкарца усмртили стршљенови док је припремао дрва за огрјев

14 ч

0
Вирус под микроскопом

Регион

Хрватска поново у јеку корона вируса, више заражених у тешком стању

1 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

22

07

Младић из БиХ са пробном возачком шокирао аустријске полицајце

22

04

Орбан: Имамо право да не желимо да будемо у унији са Украјином

21

55

Ово је Данка што је случајно убијена у обрачуну у кафићу

21

34

Бабиш "преузима" Чешку и најављује: Желимо спасити Европу

21

14

Хорор: Син пронашао мајку у локви крви, оптужио оца за убиство, полиција покренула потрагу!

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner