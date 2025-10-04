Мијајловићу, Настић, Павићевићу, Спичановићу и Лазовићу задржавање до 72 сата

Извор:
Ухапшени црногорски бизнисмен Александар Мијајловић, тужилац Андријана Настић, бивши високи полицијски функционери Милован Павићевић и Драго Спичановић, те полицајац Владан Лазовић, саслушани су данас у Специјалном тужилаштву и одређено им је задржавање до 72 часа.
И даље није познато за шта их Специјално тужилаштво тачно терети, јер се истражни органи нису оглашавали.
Очекује се да осумњичене сутра саслуша судија за истрагу Вишег суда у Подгорици.
Саслушани су и функционер Управе полиције Јакша Бацковић, те бивши шеф Пореске управе Миомир М. Мугоша, некадашњи полицијски официр Тихомир Горановић и бивши државни службеник Александар Климовић.
Службеници Специјалног полицијског одјељења извршили су претресе на више локација, у становима ухапшених функционера и бизнисмена, као и код још неколико особа које су обухваћене истрагом у овом предмету, преносе црногорски медији.
