Снијег прекрио планине у Словенији: Издато наранџасто упозорење

06.10.2025
07:36
Словеначке планине и брда погодиле су прве обилне сњежне падавине ове јесени, објавила је РТВ Словенија.
Према подацима Словеначке агенције за животну средину (Арсо), до 7 сати ујутру на Вогелу је пало 15 центиметара снијега, а на Вршичу 11 центиметара.
Сњежне падавине ће се наставити до поподнева, када би у планинским предјелима могло пасти око пола метра снијега.
Након привременог отопљења, изражен хладни фронт је у раним јутарњим сатима стигао до Словеније. У почетку је снег падао само на највишим врховима, али сада снијег пада и у нижим предјелима.
Према прогнози, у наредним сатима, с продором хладног ваздуха, киша у неким предјелима може прећи у снијег, а граница сњежних падавина може локално пасти испод 800 метара надморске висине, па би у неким нижим предјелима могло пасти и неколико центиметара снијега. Пошто је дрвеће још лиснато, постоји опасност од сњежних наноса, јавља Метеоинфо Словенија.
Граница сњежних падавина биће између 700 и 1.000 метара надморске висине, посебно у Нотрањској, могуће је да се спусти и ниже. Између 700 и 1.000 метара надморске висине може пасти до 10 центиметара влажног снијега, а више од 20 до 40 центиметара. Постоји могућност да неке предјеле захвати и сњежна мећава, предвиђа Арсо.
Због проласка циклона са израженим хладним фронтом, Арсо је за недељу издао наранџасто упозорење за западне и југозападне дијелове Словеније. Прогнозирају се обилне падавине са дуготрајним пљусковима, јаким вјетром и снијегом. У Випавском крају и словеначкој Истри вјероватне су и поплаве кишних вода и водотокова.
За југозападни део земље издато је наранџасто упозорење на опасност од вјетра до вечери због кише, снега и вјетра, а наранџасто упозорење је на снази и за сјеверозападни дио Словеније због снијега. За преостале дијелове земље на снази је жуто упозорење због падавина и вјетра.
Због обилних пљускова у Випавском крају и у словеначкој Истри, сутра се очекују поплаве због брзог пораста бујичних водотока и мањих ријека, које такође могу да се излију.
Према прогнози, на Приморју ће дувати јака бура, која ће у ударима достићи брзину између 100 и 120 километара на сат. Најизраженија ће бити у подручју Крашког руба, у Илирско-бистричкој регији и у словеначкој Истри.
Током недељног поподнева, падавине ће постепено престати, а небо ће почети да се разведрава.
(Тањуг)
