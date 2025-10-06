Logo

Снијег прекрио планине у Словенији: Издато наранџасто упозорење

06.10.2025

07:36

Снијег прекрио планине у Словенији: Издато наранџасто упозорење
Фото: Tanjug / AP

Словеначке планине и брда погодиле су прве обилне сњежне падавине ове јесени, објавила је РТВ Словенија.

Према подацима Словеначке агенције за животну средину (Арсо), до 7 сати ујутру на Вогелу је пало 15 центиметара снијега, а на Вршичу 11 центиметара.

Сњежне падавине ће се наставити до поподнева, када би у планинским предјелима могло пасти око пола метра снијега.

Након привременог отопљења, изражен хладни фронт је у раним јутарњим сатима стигао до Словеније. У почетку је снег падао само на највишим врховима, али сада снијег пада и у нижим предјелима.

Снијег- Србија-03102025 (2)

Регион

Ужас у Црној Гори: Двије сестре пронађене мртве у снијегу

Према прогнози, у наредним сатима, с продором хладног ваздуха, киша у неким предјелима може прећи у снијег, а граница сњежних падавина може локално пасти испод 800 метара надморске висине, па би у неким нижим предјелима могло пасти и неколико центиметара снијега. Пошто је дрвеће још лиснато, постоји опасност од сњежних наноса, јавља Метеоинфо Словенија.

Граница сњежних падавина биће између 700 и 1.000 метара надморске висине, посебно у Нотрањској, могуће је да се спусти и ниже. Између 700 и 1.000 метара надморске висине може пасти до 10 центиметара влажног снијега, а више од 20 до 40 центиметара. Постоји могућност да неке предјеле захвати и сњежна мећава, предвиђа Арсо.

Због проласка циклона са израженим хладним фронтом, Арсо је за недељу издао наранџасто упозорење за западне и југозападне дијелове Словеније. Прогнозирају се обилне падавине са дуготрајним пљусковима, јаким вјетром и снијегом. У Випавском крају и словеначкој Истри вјероватне су и поплаве кишних вода и водотокова.

kisa vrijeme

Друштво

Могућ и снијег: Ево какво нас вријеме очекује сутра

За југозападни део земље издато је наранџасто упозорење на опасност од вјетра до вечери због кише, снега и вјетра, а наранџасто упозорење је на снази и за сјеверозападни дио Словеније због снијега. За преостале дијелове земље на снази је жуто упозорење због падавина и вјетра.

Због обилних пљускова у Випавском крају и у словеначкој Истри, сутра се очекују поплаве због брзог пораста бујичних водотока и мањих ријека, које такође могу да се излију.

СНијег на јахорини

Друштво

Објављене нове фотографије са Јахорине: Призори као усред зиме

Према прогнози, на Приморју ће дувати јака бура, која ће у ударима достићи брзину између 100 и 120 километара на сат. Најизраженија ће бити у подручју Крашког руба, у Илирско-бистричкој регији и у словеначкој Истри.

Током недељног поподнева, падавине ће постепено престати, а небо ће почети да се разведрава.

(Тањуг)

Снијег

Словенија

narandžasti meteoalarm

