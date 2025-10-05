Убиство на црногорској плажи, утврђује се идентитет

Извор:
Једна особа је убијена у Котору, а полиција утврђује идентитет страдалог и мотив убиства, казао је извор "Вијести".
Полиција такође истражује да ли се ради о наставку сукоба црногорских криминалних кланова, речено је листу из више извора.
Према тим информацијама, плажа Трстено је блокирана док се проводи увиђај на мјесту догађаја.
Тијело мушкарца, за којег се вјерује да је припадао једној криминалној групи, пронађено је у аутомобилу.
Ово је друго убиство у Котору у посљедњих мјесец и по, у оквиру обрачуна између криминалних кланова.
