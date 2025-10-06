Logo

Преминуо пјевач чувеног српског бенда

06.10.2025

07:18

Преминуо пјевач чувеног српског бенда
Фото: Инстаграм

Музичар Дејан Гвозден, члан београдског бенда "Кристали", преминуо је у 55. години.

Тужну вијест потврдила је његова супруга Владана Вељковић, која се дирљивом поруком опростила од вољеног супруга.

- Ходала бих заувијек само да будем у твојим рукама. Ти си љубав мог живота увијек и заувијек. 9.4.1970. - 5.10.2025. - написала је Ивана.

Бенд „Кристали“ основали су у јануару 1993. године Дејан Гвозден (вокал, бас) и гитариста Жељко Маркуш. Први хит “Два метра” пратила је замјена басисте, а бенд се проширио и на трубу.

Прву пјесму “О како си лепа” објавили су исте године. Дебитантски албум „Кристали“ из 1994. садржи пјесме попут “Знам” и “Осми дан”, а услиједио је други албум „Долина љубави“ 1997, са гостовањем Рамба Амадеуса.

Трећи албум Све што долази (2001) донио је пјесме “Устани, крени” и “Мењам се”.

Бенд је учествовао на бројним компилацијама, укључујући “КораК напред, 2 назад”.

Појављују се у филму „Сиви камион црвене боје“.

Прије двије године прославили су 30 година постојања у „Заппа Барци“.

