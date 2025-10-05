Logo

Преминуо син Тине Тарнер

Извор:

Телеграф

Ајк Тарнер, усвојени син музичке легенде Тине Тарнер, преминуо је у болници у Лос Анђелесу.

Вијест је потврдила Тинина сестричина, Жаклин Булок, која је открила да је Ајк годинама имао здравствених проблема.

- Годинама је имао проблема са бубрезима због лошег здравља, а посљедњих година се борио и са срчаним обољењима. Прошлог мјесеца је имао и мождани удар - рекла је Жаклин, истичући колико је дуго Ајк Тарнер имао здравствених потешкоћа.

Рођен 1958. године као син Ајка Тарнера и Лорин Тејлор, Ајк млађи је касније усвојен од стране Тине Тарнер, краљице рока.

Иако је одрастао у познатој музичкој породици, већи дио живота је проводио далеко од медијске пажње, бирајући приватност и миран живот ван рефлектора.

Ајк Тарнер је током живота претрпио бројне личне губитке. Његов биолошки отац, Ајк Тарнер, преминуо је 2007. године, док је недавно изгубио и своју мајку, Тину Тарнер, 2023. године.

(Телеграф)

Small banner