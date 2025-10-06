Ухапшен директор школе у Хрватској: Пипао и покушао да пољуби малољетницу

06.10.2025
14:32
Коментари:0
Директор једне средње школе у граду на истоку Славоније ухапшен је због сексуалног узнемиравања малољетнице и блудничења над њом.
Према за сада доступним информацијама, дописивао се са малољетницом, а истражитељи су утврдили и да ју је пипао те покушао љубити.
Надлежна полицијска управа, након што је случај пријављен, урадила је криминалистичко истраживање и ухапсила директора.
"Најприје је предан притворском надзорнику, а затим је тужилаштво затражило да му се одреди притвор", пише Индекс који је на суду добио потврду да му је притворен одређен, и то због опасности од понављања кривичног дјела.
Не постоји бојазан да би могао утицати на свједоке, будући да, како Индеx незванично сазнаје, постоје фотографије његовог дописивања с малољетницом, као и снимка на којој је додирује.
Тужилаштво му је зато на терет ставило тежи облик блудне радње за коју закон предвиђа казну од шест мјесеци до пет година затвора.
Осим тога, терете га и за сполно узнемиравање почињено према особи рањивој због своје доби, а Казнени закон за то прописује до три године затвора.
