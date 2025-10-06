Стиже први пун Мјесец ове јесени и доноси огромне промјене за 4 знака

Извор:
Б92
06.10.2025
14:29
Коментари:0
Овај пун Мјесец је космички тренутак затварања једног поглавља и позив да свјесно закорачимо у ново годишње доба, ослобођени онога што нам више не служи.
Први пун Мјесец ове јесени стиже данас! Иако сваки пун Мјесец означава кулминацију и крај једног циклуса, овај је посебно снажан – дјелује као завршни чин моћног помрачења Сунца у Девици од 21. септембра, којом завршава друга сезона помрачења 2025. године.
Смјештен у ватреном знаку Овна, познатом по храбрости, одлучности и директности, овај лунарни догађај доноси енергију промјена, искрености и емоционалног ослобађања. Како Сунце истовремено пролази кроз Вагу, знак равнотеже и односа, фокус је на свему што се тиче љубави, партнерства и динамике у односима.
Од краја септембра многи осјећају да су промјене у односима неизбјежне – било у пријатељству, романтичној вези или према самима себи. С Марсом, владаром Овна, који пролази кроз дубоку и интензивну Шкорпију, овај пун Мјесец подстиче нас да заронимо испод површине и покажемо рањивост. Само тако долазимо до истинске блискости и раста.
У наставку прочитајте која четири хороскопска знака ће посебно снажно да осјете овај пун Мјесец.
Осјетите све – и не потискујте ништа! Једном годишње пун Мјесец обасја ваш знак, а то значи снажну емоционалну кулминацију. Овај пут могли бисте да осјетите дубоку потребу за истинским повезивањем – не површним, него оним које ствара простор за праву интимност.
Ако сте у вези, могуће су важне и искрене расправе о природи вашег односа. Емоције ће вам бити изражене, али управо кроз њих долази јасноћа. Не скривајте шта осјећате – сада је право вријеме да тражите оно што вам је стварно потребно. Овај пун Мјесец доноси и савршену прилику за продубљивање романтичне и тјелесне повезаности с партнером.
Ваге, припремите се за тренутке просвјетљења! Овај пун Мјесец обасјава ваш сектор односа и отвара срце новим сазнањима. Од краја септембра ваша владајућа планета, Венера, подстиче вас на преиспитивање сопствених жеља и граница.
Можда сте схватили да неке старе потребе више нису важне, док се нове појављују изненада и снажно. Сада долази вријеме да одлучите шта (и кога) више не желите да толеришете, а шта вас заиста испуњава. Ако се промјене не догоде одмах, све ће постати јасније када Венера 14. октобра уђе у ваш знак. Такође, можете осјетити порив да паметније располажете новцем и усмјерите енергију према стварима и људима који вам доносе радост, а не исцрпљеност.
Драги Ракови, пун Мјесец активира вашу десету кућу каријере и успјеха, па очекујте прекретнице у професионалном животу. Можда завршавате пројекат на којем радите мјесецима – или вам се отвара нова прилика да покажете своје способности.
Међутим, овај Мјесец доноси и духовно исцељење. У данима након пуноће, Мјесец се сусреће с Кироном, што вас подстиче да препознате сопствену снагу и престанете да сумњате у своју вриједност. Сада је тренутак да преузмете вођство и дјелујете из самопоуздања, а не из страха.
Дјевице, ово је ваш тренутак чишћења и емоционалног ослобађања. Пун Мјесец у Овну наставља причу снажног помрачења у вашем знаку 21. септембра – и сада доноси завршетак процеса трансформације. У посљедњим недјељама можда сте препознали обрасце у односима који вас више не испуњавају. Сада је вријеме да поставите границе и јасно дефинишете шта вам више није потребно.
Овај пун Мјесец активира ваш сектор интимности и самопоуздања, па су могући важни разговори о давању, примању и емоционалној равнотежи. На практичном нивоу, фокус се пребацује и на бригу о себи – физички, ментално и емоционално. Узмите дан или два одмора, опустите се и дозволите себи да обрадите све што сте прошли посљедњих недјеља.
(b92)
