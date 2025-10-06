Logo

Пронађена опасна материја у црвеним паприкама, страхује се да је већ поједена

06.10.2025

13:33

Пронађена опасна материја у црвеним паприкама, страхује се да је већ поједена

У црвеним паприкама пронађен је висок ниво забрањеног пестицида метомила, који је врло токсичан за људе.

Опасност метомила потврдила су и претходна бројна научна истраживања и самим тим употреба истог забрањена је у Европској унији.

Када се конзумира у високим дозама, метомил може изазвати оштећења јетре и бубрега!

Како је саопштено из Европског система за сигурност хране, у свјежим црвеним паприкама увезеним из Сјеверне Македоније утврђено је присуство 0,049 милиграма метомила по килограму, што је пет пута више од дозвољене границе.

Србија

Испливао скандалозан снимак: Украо новац из цркве, па га камере ухватиле

Инспекција је наложила хитно повлачење паприке са тржишта, али још увијек нису прецизирали у којим продавницама је била доступна.

Европски систем за сигурност хране упозорава потрошаче да је ризик овог пестицида по здравље био озбиљан.

Велики проблем је што су паприке анализиране 23. септембра, а резултати су стигли тек сада, што значи да је купљена паприка вјероватно поједена!

