Пронађена опасна материја у црвеним паприкама, страхује се да је већ поједена

У црвеним паприкама пронађен је висок ниво забрањеног пестицида метомила, који је врло токсичан за људе.
Опасност метомила потврдила су и претходна бројна научна истраживања и самим тим употреба истог забрањена је у Европској унији.
Када се конзумира у високим дозама, метомил може изазвати оштећења јетре и бубрега!
Како је саопштено из Европског система за сигурност хране, у свјежим црвеним паприкама увезеним из Сјеверне Македоније утврђено је присуство 0,049 милиграма метомила по килограму, што је пет пута више од дозвољене границе.
Србија
Испливао скандалозан снимак: Украо новац из цркве, па га камере ухватиле
Инспекција је наложила хитно повлачење паприке са тржишта, али још увијек нису прецизирали у којим продавницама је била доступна.
Европски систем за сигурност хране упозорава потрошаче да је ризик овог пестицида по здравље био озбиљан.
Велики проблем је што су паприке анализиране 23. септембра, а резултати су стигли тек сада, што значи да је купљена паприка вјероватно поједена!
