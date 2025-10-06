Logo

Стиже "супермјесец", ови знакови ће имати среће

06.10.2025

07:07

Стиже "супермјесец", ови знакови ће имати среће
Фото: Pixabay

Овај први Супермjесец 2025. године донијеће емотивне потресе, нагле одлуке, преокрете и судбински сусрет са сопственом истином.

Када Мјесец засија већим сјајем и приближи се Земљи, не освијетли само ноћно небо – он осветли и оно што годинама кријемо у себи. Ништа неће остати скривено - ни суза, ни истина, ни жеља коју сте потиснули.

Осјећате снажан притисак да нешто промијените - и биће то неизбежно.

Супермјесец отвара врата нових прилика, али само ако се одрекнете потребе да све држите под контролом. Порука: Кад отпустите, долази оно право.

БИК

Емоције се преливају као бујица - нешто што сте дуго ћутали сада тражи глас.

Овај Мјесец вам враћа моћ да бирате срцем, а не навиком.Порука: Љубав није рутина, то је одлука изнова сваког дана.

БЛИЗАНЦИ

Ваше мисли јуре, али Супермесец их успорава. Сада ћете морати да погледате истини у очи - кога заправо слушате: разум или страх? Порука: Када утишате буку око себе, чућете одговор.

РАК

Владар вашег знака се враћа по своје, а то значи сузе, искреност и исцјељење. Све што вас је болело до сада постаје лекција, не рана. Порука: Не бјежите од осјећања - то су ваши најискренији савезници.

ЛАВ

Осјећате како вам срце гори, али овај пламен сада тражи смисао. Супермјесец вам доноси сцену – али тражи да на њој будете искрени, не савршени. Порука: Нисте дужни да будете снажни увијек – будите стварни.

ДЈЕВИЦА

Вријеме је да се ослободите свега што вас исцрпљује - људи, обавеза, страхова.

Овај Мјесец чисти ваш простор и мисли, али то може бољети. Порука: Ред почиње кад признате шта више није ваше.

ВАГА

Супермесец вам враћа питање: "Да ли сте ви срећни или само мирни?" Нећете више моћи да се кријете иза равнотеже – нешто мора да превагне. Порука: Љубав није компромис, то је избор који има тежину.

ШКОРПИЈА

Све оно што сте потиснули сада се враћа на површину, али у новој форми. Енергија вам расте, али вас тјера да отпустите контролу. Порука: Снага није у тајнама, већ у истини коју више не кријете.

СТРЕЛАЦ

Супермесец вам пали искру авантуре, али и жељу за дубином. Схватићете да није свака слобода бјекство - понекад је то повратак себи. Порука: Кад кренете, немојте гледати уназад.

ЈАРАЦ

Свијет који сте градили почиње да се мијења, а ви схватате да то није крај, већ ново поглавље.

Супермјесец вам доноси разумијевање да рањивост није слабост.

Порука: Скините оклоп и свијет ће вам прићи ближе.

ВОДОЛИЈА

Све што сте гурали под тепих сада добија облик и име. Људи око вас показују право лице, а ви бирате коме ћете отворити срце. Порука: Није свако искрен онолико колико звучи - али ви јесте.

РИБЕ

Овај Мјесец вас буди из сна који сте предуго сањали. Машта постаје план, а план добија облик.

Порука: Не чекајте чудо - ви сте то чудо које сте тражили.

Супермесец 2025. године није "још један пун Мјесец" - он је позив да се промијените, да пресечете оно што вас спутава и да почнете да живите онако како сте одувијек жељели.

Неки односи ће се завршити, али оно што долази послије биће право, искрено и снажно. Јер, кад Мјесец засија најјаче, свијетлост обасја и оно што смо покушавали да сакријемо.

