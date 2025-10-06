Стиже "супермјесец", ови знакови ће имати среће

Извор:
Информер
06.10.2025
07:07
Коментари:0
Овај први Супермjесец 2025. године донијеће емотивне потресе, нагле одлуке, преокрете и судбински сусрет са сопственом истином.
Када Мјесец засија већим сјајем и приближи се Земљи, не освијетли само ноћно небо – он осветли и оно што годинама кријемо у себи. Ништа неће остати скривено - ни суза, ни истина, ни жеља коју сте потиснули.
Осјећате снажан притисак да нешто промијените - и биће то неизбежно.
Супермјесец отвара врата нових прилика, али само ако се одрекнете потребе да све држите под контролом. Порука: Кад отпустите, долази оно право.
БИК
Емоције се преливају као бујица - нешто што сте дуго ћутали сада тражи глас.
Овај Мјесец вам враћа моћ да бирате срцем, а не навиком.Порука: Љубав није рутина, то је одлука изнова сваког дана.
БЛИЗАНЦИ
Ваше мисли јуре, али Супермесец их успорава. Сада ћете морати да погледате истини у очи - кога заправо слушате: разум или страх? Порука: Када утишате буку око себе, чућете одговор.
РАК
Владар вашег знака се враћа по своје, а то значи сузе, искреност и исцјељење. Све што вас је болело до сада постаје лекција, не рана. Порука: Не бјежите од осјећања - то су ваши најискренији савезници.
ЛАВ
Осјећате како вам срце гори, али овај пламен сада тражи смисао. Супермјесец вам доноси сцену – али тражи да на њој будете искрени, не савршени. Порука: Нисте дужни да будете снажни увијек – будите стварни.
ДЈЕВИЦА
Вријеме је да се ослободите свега што вас исцрпљује - људи, обавеза, страхова.
Овај Мјесец чисти ваш простор и мисли, али то може бољети. Порука: Ред почиње кад признате шта више није ваше.
ВАГА
Република Српска
Састанак лидера владајуће коалиције у Српској
Супермесец вам враћа питање: "Да ли сте ви срећни или само мирни?" Нећете више моћи да се кријете иза равнотеже – нешто мора да превагне. Порука: Љубав није компромис, то је избор који има тежину.
ШКОРПИЈА
Све оно што сте потиснули сада се враћа на површину, али у новој форми. Енергија вам расте, али вас тјера да отпустите контролу. Порука: Снага није у тајнама, већ у истини коју више не кријете.
СТРЕЛАЦ
Супермесец вам пали искру авантуре, али и жељу за дубином. Схватићете да није свака слобода бјекство - понекад је то повратак себи. Порука: Кад кренете, немојте гледати уназад.
ЈАРАЦ
Свијет који сте градили почиње да се мијења, а ви схватате да то није крај, већ ново поглавље.
Супермјесец вам доноси разумијевање да рањивост није слабост.
Порука: Скините оклоп и свијет ће вам прићи ближе.
ВОДОЛИЈА
Све што сте гурали под тепих сада добија облик и име. Људи око вас показују право лице, а ви бирате коме ћете отворити срце. Порука: Није свако искрен онолико колико звучи - али ви јесте.
РИБЕ
Овај Мјесец вас буди из сна који сте предуго сањали. Машта постаје план, а план добија облик.
Порука: Не чекајте чудо - ви сте то чудо које сте тражили.
Супермесец 2025. године није "још један пун Мјесец" - он је позив да се промијените, да пресечете оно што вас спутава и да почнете да живите онако како сте одувијек жељели.
Неки односи ће се завршити, али оно што долази послије биће право, искрено и снажно. Јер, кад Мјесец засија најјаче, свијетлост обасја и оно што смо покушавали да сакријемо.
(информер)
Занимљивости
11 ч0
Занимљивости
11 ч0
Занимљивости
12 ч0
Занимљивости
13 ч0
Најновије
Најчитаније
09
12
09
08
09
01
08
54
08
52
Тренутно на програму