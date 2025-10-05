Како су се звали наши преци према турском попису из 1455. године

05.10.2025
21:34
Коментари:0
У мору интернационалних имена, нека од најстаријих српских имена и њихово значење пала су у заборав.
Бришемо прашину са њих и представљамо вам нека од имена наших предака које су Турци пописали давне 1455. године.
Језик је жива творевина сваког народа и стално се мијења. Неке ријечи улазе у употребу, друге излазе, а има и оних које послије неког времена постану потпуно заборављене. Слично је и са именима.
Представљамо вам имена којима су се у прошлости називали Срби, а која су данас или потпуно изашла из употребе или се јако ријетко могу чути, а нека и никада! У њих имамо увид захваљујући турском попису у области Бранковића из 1455. године, а које је објавила Фејсбук страна “Српска национална свијест”.
Интересантно је да је поред сваког имена забиљежено и нешто према чему би се особа могла препознати. То је углавном име оца или, ријеђе, мајке, али има и других, помало чудних одредница као што су, на примјер – Добрислав, сиромах или Рељиша, удовица, пише Историјски забавник.
Осим тога, списак нам даје увид и у нека, данас потпуно заборављена имена за дјечаке – Рахче, Брајан, Радоња, Радохна, Херак, Дабижив…
Занимљивости
1 ч0
Друштво
1 ч0
Градови и општине
2 ч0
Занимљивости
2 ч0
Занимљивости
1 ч0
Занимљивости
2 ч0
Занимљивости
2 ч0
Занимљивости
4 ч1
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму