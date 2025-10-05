Logo

Добио милион на лутрији и то два пута! Ово је срећни добитник, ево како ће потрошити новац

Извор:

Курир

05.10.2025

21:32

Коментари:

0
Лутрија лото листић
Фото: Waldemar Brandt/Pexels

Шелеј Шатлес из Бриџпорта, недавно је освојио милион долара на државној лутрији, а ово је већ други велики добитак који је остварио ове године.

Према саопштењу Connecticut Lottery објављеном 30. септембра, Шелеј је док је куповао неколико производа у локалној продавници одлучио да купи тикет игре на срећу. Када је огребао карту, убрзо је схватио да је освојио милион долара.

"Скоро сам пао у несвијест,“ испричао је за лутрију па додао: "Огребао сам кутију и видео милион долара. Никада раније нисам видио милион на листићу. Одмах сам узео телефон и рекао сестри, а она је почела да вришти. Ни она није могла да вјерује.“

Други добитак ове године

Ово није први пут да је овај срећковић освојио новац, освојио је још једну велику суму ове године. Током љета је играјући Cash5 игру освојио 100.000 долара. Шатлес је рекао да планира да исплати дугове и донира новац својој цркви.

Подијели:

Таг:

lutrija

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Лото грозница: Креће борба за 1,4 милијарде

Свијет

Лото грозница: Креће борба за 1,4 милијарде

1 мј

0
Лото скандал: Суперброј “одбио” изаћи

Занимљивости

Лото скандал: Суперброј “одбио” изаћи

1 мј

0
Помама у комшилуку: Трага се за добитником милиона, рок истиче сутра

Регион

Помама у комшилуку: Трага се за добитником милиона, рок истиче сутра

1 мј

0
У задњи час ријешена драма: Јавио се човјек за којим је трагала цијела држава

Регион

У задњи час ријешена драма: Јавио се човјек за којим је трагала цијела држава

1 мј

0

Више из рубрике

Жена километрима возила без точка! Погледајте шта је остало од точка

Занимљивости

Жена километрима возила без точка! Погледајте шта је остало од точка

2 ч

0
Скандал на слављу који је разбјеснио Балкан: Младића понијела пјесма па урадио нешто срамотно

Занимљивости

Скандал на слављу који је разбјеснио Балкан: Младића понијела пјесма па урадио нешто срамотно

2 ч

0
Гријање куће од 80 квадрата за 20 КМ! Иван направио генијалан уређај

Занимљивости

Гријање куће од 80 квадрата за 20 КМ! Иван направио генијалан уређај

4 ч

1
Ово изазива експлозију бактерија: 8 грешака у купатилу које сви правимо

Занимљивости

Ово изазива експлозију бактерија: 8 грешака у купатилу које сви правимо

6 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

22

43

Опрез у Торину уништио дерби

22

01

Вучић: Избори крајем 2026, нећу се поново кандидовати

21

56

Преминуо Бранко Антић, велики човјек и добротвор

21

54

Борац славио у Приједору

21

50

Нетанјаху: Европски лидери слаби пред исламистичким тероризмом

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner