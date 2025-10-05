Добио милион на лутрији и то два пута! Ово је срећни добитник, ево како ће потрошити новац

Извор:
Шелеј Шатлес из Бриџпорта, недавно је освојио милион долара на државној лутрији, а ово је већ други велики добитак који је остварио ове године.
Према саопштењу Connecticut Lottery објављеном 30. септембра, Шелеј је док је куповао неколико производа у локалној продавници одлучио да купи тикет игре на срећу. Када је огребао карту, убрзо је схватио да је освојио милион долара.
Shelley was just out running errands when he scratched his way to the ultimate surprise — a $𝟏,𝟎𝟎𝟎,𝟎𝟎𝟎 win on 𝐔𝐥𝐭𝐢𝐦𝐚𝐭𝐞 𝟕𝐬! Check out his fun story: https://t.co/FjvXB6Tmcr— CT Lottery (@ctlottery) October 1, 2025
"Скоро сам пао у несвијест,“ испричао је за лутрију па додао: "Огребао сам кутију и видео милион долара. Никада раније нисам видио милион на листићу. Одмах сам узео телефон и рекао сестри, а она је почела да вришти. Ни она није могла да вјерује.“
Ово није први пут да је овај срећковић освојио новац, освојио је још једну велику суму ове године. Током љета је играјући Cash5 игру освојио 100.000 долара. Шатлес је рекао да планира да исплати дугове и донира новац својој цркви.
