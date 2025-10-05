Logo

Скандал на слављу који је разбјеснио Балкан: Младића понијела пјесма па урадио нешто срамотно

Извор:

Курир

05.10.2025

20:12

Фото: Instagram/podgoricki_vremeplov

Свадбе на Балкану познате су по сјајној атмосфери која се на њима прави. Међутим, некад се под утицајем које чашице више и пређа граница доброг укуса па неретко дође до проблема.

На једној балканској свадби десила се сцена која је изазвала буру реакција на друштвеним мрежама. На снимку који кружи интернетом види се младић који, у тренутку опште еуфорије, док стоји поред трубача руком лепи нешто на његово чело. У први мах многи су помислили да је ријеч о новчаници, међутим, онда се убрзо схватило шта је он урадио. Музичар је видно изнервирано реаговао, а снимак је изазвао бурне реакције.

Снимак је објавила популарна Инстаграм страница „Подгорички времеплов“, а готово сви који су погледали видео назвали су овај поступак – срамотним и понижавајућим.

Према снимку, атмосфера на свадби била је на врхунцу када је младића, очигледно понијетог пјесмом, понијела жеља да „почасти“ музичара. Међутим, умјесто новчанице, он му је залијепио пршуту на чело.

Иако се и лијепљење новца на тијело музичара сматра непримјереним и непоштовањем према умјетнику, овај чин је, како су многи коментарисали, прешао сваку мјеру пристојности.

Музичар у шоку, снимак прекинут

Музичар, који је све вријеме свирао и трудио се да одржи ритам, у први мах није ни примијетио шта се догодило. Међутим, када је схватио да му је младић на чело залијепио парче меса, одмах је престао да свира и упутио младићу оштар поглед пун неодобравања.

Снимак се у том тренутку прекида, па није познато како се ова непријатна сцена завршила.

