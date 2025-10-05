Ево како мачка мијења људски мозак

05.10.2025
16:49
Мачке често важе за независне и помало дистанциране животиње, али наука све чешће показује да су оне много више повезане са људима него што мислимо.
за те тихе привржености крије се снажна хемијска веза хормон окситоцин, познат као „хормон љубави“.
Окситоцин се у нашем мозгу ослобађа када грлимо некога кога волимо, када се мазимо, или чак током њежног разговора. Тај исти хормон, како показују новија истраживања, ствара и посебну везу између мачке и њеног власника.
Осим што подстиче осјећај блискости и повјерења, окситоцин има и умирујуће дејство. Смањује ниво кортизола, хормона стреса, и активира дио нервног система који помаже тијелу да се опусти.
Раније се овај ефекат највише проучавао код паса, али новије студије показују да и мачке изазивају сличан биолошки одговор. Власници често описују исти осјећај смирености и топлине када су у друштву својих љубимаца – баш као и они који имају псе.
Једно јапанско истраживање из 2021. године показало је да већ неколико минута мажења са мачком може повећати ниво окситоцина код људи. Учесници су провели кратко вријеме мазећи своје мачке, док су научници пратили промјене хормона у пљувачки – резултати су били јасни: физичка блискост са мачком буди хемију повјерења и љубави.
Чак и једноставне ствари попут слушања предења могу имати исти ефекат. Звук мачјег предења не само да смирује, већ може снизити крвни притисак и ублажити бол – захваљујући истом хормону који јача људске везе.
Окситоцин се најчешће ослобађа током пријатног, спонтаног контакта. Када мачка сама приђе, сједне у крило или се прислони уз власника, у њиховим тијелима догађа се права мала хемијска синхронизација. Што је однос опуштенији и заснован на повјерењу, то је лучење окситоцина веће.
Насупрот томе, мачке које су нервозне или не воле додир не показују исти одговор – ако се контакт намеће, ефекат може изостати. Кључ је, дакле, поштовати мачију границу и пустити да блискост дође природно, преноси Блиц.
За разлику од паса, мачке не траже директан контакт очима или константну пажњу. Њихови сигнали су њежнији: споро трептање, лагано трљање о ногу, предење. То су њихове тихе ријечи повјерења.
Занимљиво је да ниска фреквенција предења дјелује терапеутски и на људе – снижава пулс, смирује дисање и ствара осјећај сигурности. Све то уз помоћ окситоцина, чувара емоционалне везе између мачке и човјека.
Пси су еволуирали да траже блискост са људима, али мачке су потомци самотних ловаца. Њихово повјерење није аутоматско – мора се полако градити. Ипак, када га добијете, оно је дубоко и искрено.
Тада, сваки спори трептај, сваки тренутак предења у вашем крилу, није само израз задовољства – већ доказ да се у вашим мозговима одвија иста хемија која повезује мајку и дијете, партнере и пријатеље.
Дакле, сљедећи пут када вам мачка легне у крило и затвори очи, сјетите се – између вас се управо одвија права мала наука о љубави.
