Logo

Ево како мачка мијења људски мозак

05.10.2025

16:49

Коментари:

0
Ево како мачка мијења људски мозак
Фото: Unsplash

Мачке често важе за независне и помало дистанциране животиње, али наука све чешће показује да су оне много више повезане са људима него што мислимо.

за те тихе привржености крије се снажна хемијска веза хормон окситоцин, познат као „хормон љубави“.

Окситоцин се у нашем мозгу ослобађа када грлимо некога кога волимо, када се мазимо, или чак током њежног разговора. Тај исти хормон, како показују новија истраживања, ствара и посебну везу између мачке и њеног власника.

мачка-021025

Занимљивости

Снимак открио шта мачке раде када изађу из куће

Осим што подстиче осјећај блискости и повјерења, окситоцин има и умирујуће дејство. Смањује ниво кортизола, хормона стреса, и активира дио нервног система који помаже тијелу да се опусти.

Раније се овај ефекат највише проучавао код паса, али новије студије показују да и мачке изазивају сличан биолошки одговор. Власници често описују исти осјећај смирености и топлине када су у друштву својих љубимаца – баш као и они који имају псе.

Ilu-čokolada-010925

Занимљивости

Шокантни резултати истраживања: Ово је најгори слаткиш који можете да поједете, сви га обожавају

Једно јапанско истраживање из 2021. године показало је да већ неколико минута мажења са мачком може повећати ниво окситоцина код људи. Учесници су провели кратко вријеме мазећи своје мачке, док су научници пратили промјене хормона у пљувачки – резултати су били јасни: физичка блискост са мачком буди хемију повјерења и љубави.

Чак и једноставне ствари попут слушања предења могу имати исти ефекат. Звук мачјег предења не само да смирује, већ може снизити крвни притисак и ублажити бол – захваљујући истом хормону који јача људске везе.

Када се јавља та хемија између људи и мачака

Окситоцин се најчешће ослобађа током пријатног, спонтаног контакта. Када мачка сама приђе, сједне у крило или се прислони уз власника, у њиховим тијелима догађа се права мала хемијска синхронизација. Што је однос опуштенији и заснован на повјерењу, то је лучење окситоцина веће.

Насупрот томе, мачке које су нервозне или не воле додир не показују исти одговор – ако се контакт намеће, ефекат може изостати. Кључ је, дакле, поштовати мачију границу и пустити да блискост дође природно, преноси Блиц.

Како мачке показују љубав

За разлику од паса, мачке не траже директан контакт очима или константну пажњу. Њихови сигнали су њежнији: споро трептање, лагано трљање о ногу, предење. То су њихове тихе ријечи повјерења.

Panter-280825

Занимљивости

Црна звиjер поново виђена на Балкану! Неухватљива мачка мјесецима плаши људе

Занимљиво је да ниска фреквенција предења д‌јелује терапеутски и на људе – снижава пулс, смирује дисање и ствара осјећај сигурности. Све то уз помоћ окситоцина, чувара емоционалне везе између мачке и човјека.

Љубав која се заслужује

Пси су еволуирали да траже блискост са људима, али мачке су потомци самотних ловаца. Њихово повјерење није аутоматско – мора се полако градити. Ипак, када га добијете, оно је дубоко и искрено.

Тада, сваки спори трептај, сваки тренутак предења у вашем крилу, није само израз задовољства – већ доказ да се у вашим мозговима одвија иста хемија која повезује мајку и дијете, партнере и пријатеље.

Дакле, сљедећи пут када вам мачка легне у крило и затвори очи, сјетите се – између вас се управо одвија права мала наука о љубави.

Подијели:

Тагови:

мачка

životinje

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Мачак није био одушевљен вјенчањем власнице, његова реакција је урнебесна

Занимљивости

Мачак није био одушевљен вјенчањем власнице, његова реакција је урнебесна

3 д

0
Упознајте мачка Живка који је постао нова туристичка атракција Београда

Занимљивости

Упознајте мачка Живка који је постао нова туристичка атракција Београда

2 седм

0
Мачак ухваћен у крађи грицкалица из ормарића

Занимљивости

Мачак ухваћен у крађи грицкалица из ормарића

1 мј

0
Скривени путник: На повратку са одмора чули су чудне звукове у ауту

Свијет

Скривени путник: На повратку са одмора чули су чудне звукове у ауту

2 мј

0

Више из рубрике

Непримјерено понашање младенаца на свадби, отац младе побјегао од срамоте

Занимљивости

Непримјерено понашање младенаца на свадби, отац младе побјегао од срамоте

2 ч

1
Crna čokolada

Занимљивости

Шокантни резултати истраживања: Ово је најгори слаткиш који можете да поједете, сви га обожавају

2 ч

0
Возач виљушкара на "греби" освојио милион: Дао отказ, а три мјесеца касније се борио за живот

Занимљивости

Возач виљушкара на "греби" освојио милион: Дао отказ, а три мјесеца касније се борио за живот

4 ч

0
Avion

Занимљивости

Ова компанија уводи бесплатно алкохолно пиће на свим летовима

4 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

18

19

Фицо одговорио ЕУ: Није наш рат

18

17

Гријање куће од 80 квадрата за 20 КМ! Иван направио генијалан уређај

18

01

Искушеница у манастиру постала глумица у филмовима за одрасле

17

59

"Путин вам се смије"

17

54

Пронађено тијело једног планинара у Словенији!

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner