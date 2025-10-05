Возач виљушкара на "греби" освојио милион: Дао отказ, а три мјесеца касније се борио за живот

Извор:
Возач виљушкара Адам Лопез (39), који је у Великој Британији на греб срећки освојио милион евра, завршио је у болници послије три мјесеца јер је константно славио и забављао се.
Адам Лопез (39) из села Матишал у Норфолку видио је како му је стање на банковном рачуну скочило са 12,40 фунти на 1.000.012,40 фунти након што је у јулу ове године у продавници купио греб картицу за 6 евра.
Када је схватио да је постао милионер, Адам је одлучио да прво сабере мисли, а онда је о срећним вијестима обавијестио и своју породицу.
Виљушкар је замијенио новим Ренџ Ровером, а сличан аутомобил купио је и мајци. Дао је отказ на градилишту и себи је уплатио луксузан одмор на Барбадосу.
"Никада, ни у најлуђим сновима нисам помислио да ће ми се ово догодити, осјећам се тако благословено. Дао сам себи буџет за забаву, дио сам издвојио да частим људе које волим, а остало чувам за будућност", рекао је он.
Адам се такође заклео да ће искористити ово вријеме да ужива и доведе своје тијело у форму, како би сљедеће године могао да још више путује.
Осам недјеља од дана који му је промијенио живот, Адам је хитно пребачен у болницу 10. септембра са крвним угрушцима који су блокирали артерије у оба плућна крила.
Сада, док се опоравља од шока који му је угрозио живот, Адам је признао да је погрешно поступио у руковању својим добитком јер је три мјесеца непрекидно славио.
"То ми је омогућило да живим дјелимично животом који никада раније нисам живио, али мислим да сам погрешно кренуо. То је било уживање све док ми здравље није угрожено", прича он.
Он је рекао да се крвни угрушак у његовој нози проширио на плућа, због чега није могао да хода или дише прије него што су га болничари хитно превезли у болницу.
Затим је провео осам дана у Норфолку и Универзитетској болници у Норвичу, што је, како каже, био "шут у задњицу" који му је био потребан да поново среди свој живот.
"То вас натјера да сагледате живот из свих углова јер није битно да ли имате милион, 100 милиона, милијарду када сте у амбулантним колима. Тада сем живота ништа није важно", каже он.
Каже да се каје што је напустио посао.
"Изгубио сам осјећај шта је свакодневица и шта је ред у животу. све ово је најтеже пало мојој мајци. Када се опоравим највише пажње ћу посветити свом здрављу", обећава Адам.
