Logo

Возач виљушкара на "греби" освојио милион: Дао отказ, а три мјесеца касније се борио за живот

Извор:

Телеграф

05.10.2025

14:05

Коментари:

0
Возач виљушкара на "греби" освојио милион: Дао отказ, а три мјесеца касније се борио за живот
Фото: Društvene mreže

Возач виљушкара Адам Лопез (39), који је у Великој Британији на греб срећки освојио милион евра, завршио је у болници послије три мјесеца јер је константно славио и забављао се.

Адам Лопез (39) из села Матишал у Норфолку видио је како му је стање на банковном рачуну скочило са 12,40 фунти на 1.000.012,40 фунти након што је у јулу ове године у продавници купио греб картицу за 6 евра.

Када је схватио да је постао милионер, Адам је одлучио да прво сабере мисли, а онда је о срећним вијестима обавијестио и своју породицу.

Виљушкар је замијенио новим Ренџ Ровером, а сличан аутомобил купио је и мајци. Дао је отказ на градилишту и себи је уплатио луксузан одмор на Барбадосу.

"Никада, ни у најлуђим сновима нисам помислио да ће ми се ово догодити, осјећам се тако благословено. Дао сам себи буџет за забаву, дио сам издвојио да частим људе које волим, а остало чувам за будућност", рекао је он.

Адам се такође заклео да ће искористити ово вријеме да ужива и доведе своје тијело у форму, како би сљедеће године могао да још више путује.

Осам недјеља од дана који му је промијенио живот, Адам је хитно пребачен у болницу 10. септембра са крвним угрушцима који су блокирали артерије у оба плућна крила.

Сада, док се опоравља од шока који му је угрозио живот, Адам је признао да је погрешно поступио у руковању својим добитком јер је три мјесеца непрекидно славио.

"То ми је омогућило да живим дјелимично животом који никада раније нисам живио, али мислим да сам погрешно кренуо. То је било уживање све док ми здравље није угрожено", прича он.

Он је рекао да се крвни угрушак у његовој нози проширио на плућа, због чега није могао да хода или дише прије него што су га болничари хитно превезли у болницу.

Затим је провео осам дана у Норфолку и Универзитетској болници у Норвичу, што је, како каже, био "шут у задњицу" који му је био потребан да поново среди свој живот.

"То вас натјера да сагледате живот из свих углова јер није битно да ли имате милион, 100 милиона, милијарду када сте у амбулантним колима. Тада сем живота ништа није важно", каже он.

Каже да се каје што је напустио посао.

"Изгубио сам осјећај шта је свакодневица и шта је ред у животу. све ово је најтеже пало мојој мајци. Када се опоравим највише пажње ћу посветити свом здрављу", обећава Адам.

Подијели:

Тагови:

lutrija

milioner

viljuškar

Алкохол

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Avion

Занимљивости

Ова компанија уводи бесплатно алкохолно пиће на свим летовима

4 ч

0
horoskop astrologija

Занимљивости

Ово су три највеликодушнија хороскопска знака

1 д

0
Куповина на бувљаку му омогућила невјероватно богатство: Купио књигу за 1 евро, сада може да заради чак 95.000 евра

Занимљивости

Куповина на бувљаку му омогућила невјероватно богатство: Купио књигу за 1 евро, сада може да заради чак 95.000 евра

1 д

0
Снимак паса који леже и расправљају се насмијао свијет: Власник открио чија је посљедња

Занимљивости

Снимак паса који леже и расправљају се насмијао свијет: Власник открио чија је посљедња

1 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

18

19

Фицо одговорио ЕУ: Није наш рат

18

17

Гријање куће од 80 квадрата за 20 КМ! Иван направио генијалан уређај

18

01

Искушеница у манастиру постала глумица у филмовима за одрасле

17

59

"Путин вам се смије"

17

54

Пронађено тијело једног планинара у Словенији!

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner