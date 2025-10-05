Logo

Ова компанија уводи бесплатно алкохолно пиће на свим летовима

05.10.2025

13:43

Avion
Фото: Pexels

Канадски национални превозник "Ер Канада" постаје прва сјеверноамеричка авио-компанија која нуди бесплатна алкохолна пића у цијелој својој мрежи.

Компанија је објавила да ће путницима у економској класи на свим летовима, не само на дугим линијама, од ове јесени бити служено бесплатно пиво, вино и грицкалице.

Тиме ће "Ер Канада постати једина сјеверноамеричка авио-компанија која бесплатно точи алкохол у економским кабинама у цијелој својој мрежи, преноси "Јуроњуз".

Амерички конкуренти као што су "Америкен", "Делта" и "Јунајтед" то чине само на летовима преко одређене километраже, док нискотарифни превозници, као што су "Спирит", "Фронтијер" и "Џетблу", наплаћују алкохолна пића.

Скот О`Лири, потпредсједник за лојалност и производе у "Ер Канади", рекао је да је одлука одраз схватања колико су погодности у лету важне за муштерије.

Он је додао да укидање накнада за алкохол, умјесто смањења накнада за пртљаг, има већу вриједност за путнике, а можда и за авио-компанију.

